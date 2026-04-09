Logo
Large banner

Šta se dešava sa tijelom kada ne spavamo?

Autor:

ATV
09.04.2026 12:28

Komentari:

0
Foto: Pexel/cottonbro studio
Foto: Pexel/cottonbro studio

Jedna neprospavana noć dovoljna je da poremeti koncentraciju, raspoloženje i sposobnost donošenja odluka, pretvarajući i najjednostavnije zadatke u izazov. Zapravo, istraživanja pokazuju da nedostatak sna može imati efekat sličan konzumaciji alkohola kada je riječ o kognitivnim sposobnostima.

Ali prava priča počinje kada se budnost produži. Već nakon 24 sata bez sna, tijelo ulazi u stanje vidljivog disbalansa – fokus slabi, refleksi se usporavaju, a razmišljanje postaje konfuzno. Kako sati prolaze, efekti postaju sve intenzivniji i ozbiljniji, zahvatajući gotovo svaki sistem u organizmu.

Oko 36. sata javlja se neodoljiva potreba za snom. Tijelo pokušava da se „isključi“ kroz kratke, nekontrolisane epizode poznate kao mikrosan (microsleep) – trenuci kada mozak doslovno na par sekundi prestaje da registruje stvarnost. Upravo tada svakodnevne aktivnosti, poput vožnje ili rada, postaju rizične.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Nakon 48 sati, organizam ulazi u ozbiljan metabolički stres. Hormoni su u haosu, nivo šećera u krvi počinje da liči na predijabetično stanje, a raspoloženje osciluje između neobjašnjive euforije i naglog pada energije. Realnost postaje „klizava“, a sposobnost procjene situacija sve slabija.

Kada se pređe granica od 72 sata bez sna, posljedice postaju dramatične. Pojavljuju se kompleksne halucinacije, paranoične misli i osjećaj odvojenosti od sopstvenog tijela. Mozak, lišen odmora, počinje da briše granicu između sna i jave, dok tijelo gubi sposobnost normalnog funkcionisanja.

Razlog za ove pojave krije se u poremećaju neurotransmitera poput dopamina, koji igra ključnu ulogu u raspoloženju, pamćenju i obradi informacija. Bez sna, mozak ulazi u stanje preopterećenja, pokušavajući da nadoknadi izgubljeni REM ciklus – često kroz halucinacije i mentalnu dezorijentaciju.

илу-спавање-20032026

Dugoročno, hronični nedostatak sna povezan je sa ozbiljnim zdravstvenim problemima: povišenim krvnim pritiskom, bolestima srca, dijabetesom tipa 2, poremećajima metabolizma i oslabljenim imunitetom. U ekstremnim slučajevima, kao kod rijetkog poremećaja fatalne porodične nesanice (Fatal Familial Insomnia), potpuni gubitak sna vodi ka nepovratnom propadanju organizma.

Važno je razumjeti – tijelo ne „puca“ odjednom. Ono se postepeno raspada, gubeći sposobnost da reguliše osnovne funkcije: temperaturu, hormone, imunitet, pa čak i srčani ritam.

Još jedna zabluda koju mnogi njeguju jeste da se manjak sna može „nadoknaditi“ vikendom. Istina je daleko kompleksnija. Posljedice nesanice mogu trajati danima, pa i nedjeljama – koncentracija ostaje narušena, raspoloženje nestabilno, a tijelo u stanju disbalansa. Jedna ili dvije duže noći sna jednostavno nisu dovoljne da resetuju organizam.

U suštini, san nije luksuz – on je osnovna potreba. Bez njega, tijelo i um ne funkcionišu, već preživljavaju. A razlika između ta dva stanja, kako se pokazuje, može biti mnogo veća nego što se na prvi pogled čini.

(Novosti)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nesanica

Spavanje

problemi sa snom

stručnjaci

koncentracija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner