Ovo je najkorisnija biljka koju možete imati: Pet je razloga za to

Aloe vera je jedna od najnezahtjevnijih i najuniverzalnijih biljaka koje možete imati u domu.

Znate li zašto je dobra ideja da se ova biljka nađe u vašem stanu? Pet je ključnih razloga i, ukoliko je već nemate u domu, vrijeme je da je nabavite.

1 .Prirodna prva pomoć za kožu

Njena mesnata, zelena struktura listova krije gel koji se hiljadama godina koristi za njegu kože, zdravlje i opšte blagostanje.

Gel aloe vere poznat je po svom umirujućem i regenerativnom dejstvu.

Pomaže kod manjih opekotina (uključujući opekotine od sunca), uboda insekata, kao i kod iritirane ili suve kože.

Najkorisnija (i bezbjedna za njegu kože i unutrašnju upotrebu) jeste vrsta aloe vera barbadensis miller.

To je “prava” aloe vera koja se najčešće koristi u kozmetici.

Iako je aloe vera veoma korisna, nije svaki deo biljke pogodan za upotrebu. Posebno je koristan providni gel iz unutrašnjosti lista, dok žućkasti sok ispod kore može da iritira kožu.

2. Poboljšava kvalitet vazduha

Aloe vera je jedna od biljaka koja pomaže u pročišćavanju vazduha u prostoriji. Apsorbuje određene štetne materije i istovremeno oslobađa kiseonik, što doprinosi svježijem i prijatnijem ambijentu.

3. Izuzetno laka za održavanje

Ako niste ljubitelj biljaka ili nemate mnogo vremena za brigu o njima, aloe vera je odličan izbor. Zahtijeva malo vode, dobro podnosi suve uslove i najbolje uspijeva na sunčanom mjestu, što je čini idealnom za savremeni način života.

4. Simbol zaštite i blagostanja

U mnogim kulturama, aloe vera se povezuje sa zaštitom, zdravljem i pozitivnom energijom. Postavljena na ulazu ili u dnevnoj sobi, vjeruje se da simbolično donosi ravnotežu i mir, prenosi B92.

5. Podstiče kontakt sa prirodom

Prisustvo biljaka u domu dokazano smanjuje stres i poboljšava raspoloženje. Aloe vera, sa svojim jednostavnim i umirujućim izgledom, unosi osjećaj prirodne harmonije u svaki prostor.