Kako nauka i prevencija mogu spriječiti najopasnije bolesti?

Teodora Begović
07.04.2026 19:28

Светски дан здравља. Научно-стручни скуп под слоганом „Заједно за здравље. Станимо уз науку".
Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske organizovao je, u saradnji sa Kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, naučno-stručni skup pod sloganom „Zajedno za zdravlje. Stanimo uz nauku“.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja stavlja fokus na nauku. Ulaganjem u nauku i unapređenje zdravstvenog sistema gradi se i povjerenje građana. BiH je napravila ogroman napredak u medicini, ali kada je riječ o nezaraznim bolestima i vakcinaciji, tu još uvijek postoje problemi koji se moraju riješiti, poručuju iz Svjetske zdravstvene organizacije.

"Mi sarađujemo sa zdravstvenim vlastima u oba entiteta i radimo na rješavanju problema. Znači da se problemi rješavaju tako da svi korisnici budu zadovoljni i da imamo bolji zdravstveni sistem u čitavoj državi", rekao je šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Ervin Korman.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske kontinuirano prati kretanje bolesti i daje preporuke u cilju smanjenja tih oboljenja. Kardiovaskularne i maligne bolesti i dijabetes su oboljenja sa najvišom stopom mortaliteta u Republici Srpskoj. Kako bi dodatno unaprijedili zdravstveni sistem planiran je novi projekat u ovoj godini.

"U ovoj godini ćemo započeti projekat istraživanja zdravlja stanovnika Republike Srpske. Mi smo već odradili jedan dio tog projekta gdje smo utvrdili metodologiju kako će se vršiti to istraživanje. Istraživanje zdravlja stanovnika je velik i krucijalni projekat za unapređenje zdravstvenog sistema Republike Srpske", kazao je direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Bojan Đenić.

Važnost nauke prepoznali su i studenti Medicinskog fakulteta koji su formirali nekoliko istraživačkih grupa. Studenti su za istraživanja dobili priznanja i u regionu.

"Mi smo shvatajući važnost nauke još 2018. godine formirali Centar za biomedicinska istraživanja koji ima za cilj da promoviše nauku, da pokrene istraživanja i da kroz primjenjena istraživanja pokušamo da pomjerimo granice i osvijetlimo onaj dio medicine koji još uvijek nije poznat, a mi hoćemo da damo doprinos", rekao je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Zdravlje mora biti prioritet svaki dan. Ljekari ističu da je prevencija ključ zdravlja. Zato apeluju na građane da idu na redovne preventivne preglede dok ih ništa ne boli, jer su u tom slučaju izgledi za izlječenje od bilo koje bolesti najveći.

