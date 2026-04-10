Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz se jedva odvija: Hiljade brodova na čekanju

Primirje između SAD i Irana nije ponovo pokrenulo normalne tokove pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, umjesto normalnog protoka saobraćaja na hiljade brodova čeka na prolaz.

Brodovi i dalje moraju da dobiju odobrenje ili da se koordiniraju sa iranskim vlastima kako bi prošli, što održava saobraćaj pod strogom kontrolom, prenosi Biznis Insajder (Business Insider).

Kako se u tekstu dalje navodi, pomorski saobraćaj uglavnom obavljaju manji operateri spremni na rizik, dok se velike kompanije i dalje drže po strani.

Dvonedjeljno primirje između SAD-a i Irana još uvijek nije obnovilo normalan saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ostavljajući jedno od najvažnijih svjetskih naftnih uskih grla uglavnom blokiranim.

Saobraćaj je i dalje slab i strogo kontrolisan, pri čemu brodovi moraju da se koordiniraju sa iranskim snagama kako bi prošli, navodi se u izveštaju kompanije za pomorsku analitiku Vindvar (Windward).

WATCH 🚨



⛴️ Ship traffic in the Strait of Hormuz over the past 24 hours



⚡️Traffic remains well below 10% of normal levels, according to Reuters.



Iran controls access as tensions with US and Israel continue in the region. — FalconUpdatesHQ (@FalconUpdatesHQ) April 10, 2026

„Uslovi tranzita, način naplate i pravni okvir za prolaz i dalje nisu definisani. Moreuz nije ponovo otvoren — nalazi se u režimu nadziranog zastoja“, navela je gore navedena kompanija.

U utorak, dan prije objave primirja, samo 11 brodova je prošlo kroz moreuz, prema podacima Vindvara, što je daleko ispod više od 100 brodova koji su obično svakodnevno prolazili prije rata.

Aktivnosti u srijedu i četvrtak pokazale su malo promjena. U srijedu je zabilježeno pet teretnih brodova u odlasku, svi naizgled ograničeni na koridor pod kontrolom Iranske revolucionarne garde.

Podsjećanja radi, Iran i SAD su dogovorili dvoned‌jeljni prekid vatre i otvaranje Ormuskog moreuza. Odluka je donesena uz posredovanje pakistanskog premijera.