Krao kolica iz marketa i prodavao ih u staro gvožđe, zaradio dobre pare

10.04.2026 13:18

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

U njemačkom gradu Manhajmu policija istražuje neobičan, ali organizovan slučaj krađe. Muškarac star 58 godina osumnjičen je da je tokom dužeg perioda ukrao više od 300 kolica iz jednog tržnog centra.

Prema informacijama policije, on je kolica redovno odvozio i prodavao kao staro gvožđe kako bi zaradio novac. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 70.000 evra.

Muškarac je uhapšen u sredu uveče, kada ga je jedan građanin primetio kako na parkingu tržnog centra ubacuje kolica u vozilo i obavestio policiju. Patrola je brzo stigla i zatekla ga na licu mesta.

Daljom istragom utvrđeno je da ovo nije bio jedan slučaj, već da je krađa trajala duže vreme i da je osumnjičeni sistematski uzimao kolica iz istog centra.

Policija sumnja da je kolica prodavao otkupljivačima starog metala, gdje se cijena određuje po težini, što omogućava brzu zaradu. Međutim, još uvijek nije poznato kome je tačno prodavao kolica, pa se istraga nastavlja.

Tokom pretresa njegovog stana i vozila pronađeni su određeni dokazi, ali ključni dio – identitet osobe ili firme koja je kupovala ukradeni metal – još nije otkriven.

Ovaj slučaj pokreće pitanje bezbednosti u tržnim centrima, jer se kolica često ostavljaju na otvorenim prostorima bez nadzora. Stručnjaci upozoravaju da ovakve “male, ali česte” krađe mogu dovesti do velikih finansijskih gubitaka za trgovce.

(Feniks)

