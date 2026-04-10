Pada cijena nafte? Koliko u stvari iznosi cijena barela?

Fjučersi WTI sirove nafte porasli su danas iznad 99 dolara po barelu, ali cijene su i dalje na putu da padnu za više od 10 odsto tokom sedmice nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvonedjeljnom prekidu vatre.

Cijena sirove nafte iznosi 99,74 dolara po barelu, dok je cijena Brent nafte oko 97 dolara, piše Trejding ekonomiks.

Cijena prirodnog gasa je 2,67, dok je cijena benzina 3,04 dolara po barelu.

Navodi se i da je cijena zlata opaka za oko 14 odsto i da je sada 4.748.

Kada se radi o poljoprivrednim proizvodima, cijena pirinča je opala za 1,36 odsto, kao i palmino ulje ( -1,27 odsto) i uljana repica (-1,05 odsto ).

Dobitke predvode zob (0,84), kakao (0,70) i soja (0,59 odsto), prenosi Tanjug.