Počeo štrajk! Desetine hiljada putnika u problemu

Letovi avio-prevoznika "Lufthanza" značajno su poremećeni, jer je sindikat kabinskog osoblja UFO stupio u jednodnevni štrajk.

Štrajk, koji je počeo u 00.01 časova i trajaće do 22.00 časa, uticao je na sve letove iz glavnih centara ove kompanije.

Sindikat je saopštio da je organizovao štrajk jer sa upravom nije bilo dogovora o uslovima rada za 19.000 članova kabinskog osoblja i uslovima otpuštanja za oko 800 radnika.

Desetine hiljada putnika biće pogođene otkazivanjima i kašnjenjima, prema podacima aerodromskog operatera "Fraport".

Ovo je treći prekid rada "Lufthanze" u posljednja dva mjeseca, što je uticalo na poslovanje u njenim centrima u Frankfurtu i Minhenu.