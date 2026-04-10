Počeo štrajk! Desetine hiljada putnika u problemu

Letovi avio-prevoznika "Lufthanza" značajno su poremećeni, jer je sindikat kabinskog osoblja UFO stupio u jednodnevni štrajk.
Štrajk, koji je počeo u 00.01 časova i trajaće do 22.00 časa, uticao je na sve letove iz glavnih centara ove kompanije.
Sindikat je saopštio da je organizovao štrajk jer sa upravom nije bilo dogovora o uslovima rada za 19.000 članova kabinskog osoblja i uslovima otpuštanja za oko 800 radnika.
Desetine hiljada putnika biće pogođene otkazivanjima i kašnjenjima, prema podacima aerodromskog operatera "Fraport".
Ovo je treći prekid rada "Lufthanze" u posljednja dva mjeseca, što je uticalo na poslovanje u njenim centrima u Frankfurtu i Minhenu.
