Novi problem u Njemačkoj: Radnici "Lufthanze" sutra u štrajku

Sindikat kabinskog osoblja "Lufthanze" je upravo najavio još jedan jednodnevni štrajk, koji će biti održan sutra i uticaće na sve njemačke aerodrome – uključujući čvorišta u Frankfurtu i Minhenu.

Ovo će rezultirati otkazivanjem mnogih, ako ne i većine, letova. "Lufthanza" očekuje da će između 80 i 90 odsto svih letova biti pogođeno i putnici bi trebali da razmotre svoje mogućnosti za promjenu rezervacije, kao i prava putnika.

Piloti "Lufthanze" glasali za štrajk još u septembru

Piloti "Lufthanze" su glasali za štrajk još u septembru, a kabinsko osoblje tek prošlog mjeseca.

Očekuje se da će ovaj štrajk, u organizaciji sindikata pilota i sindikata kabinskog osoblja /UFO/ posebno teško pogoditi putnike koji se vraćaju poslije uskršnjih praznika. Štrajk će istovremeno pogoditi dve avio-kompanije - "Lufthanzu" i "Lufthanza sitilajn", prenosi Srna.

Sindikat UFO u saopštenju navodi da će štrajk uticati na sve polaske sa dva najvažnija aerodroma "Lufthanze", Frankfurta na Majni i Minhena.

Štrajk kompanije "Sitilajn" uticaće na "sve polaske" iz Frankfurta, Minhena, Hamburga, Bremena, Štutgarta, Keln-Bona, Diseldorfa, Berlina i Hanovera.

Prema navodima sindikata, 94 odsto članova "Lufthanze" i 99 odsto članova "Sitilajna" glasalo je za štrajkove. Iz sindikata UFO navode da je prošlog vikenda "Lufthanzi" već ponuđen nezvanični grejs period.

"Namjerno smo izostavili uskršnje praznike iz mjera štrajka, kako bismo što više ograničili uticaj na putnike", rekao je predsjednik UFO-a Joakim Vaskez Burger.

On je dodao da je za sve glavni krivac kompanija "Lufthanza".

"Ova situacija je mogla da se izbjegne"

"Ova situacija je mogla da se izbjegne, odgovornost je na `Lufthanzi`, koja do sada nije uspjela ni da predstavi ponudu vrijednu pregovora", rekao je Burger.

"Lufthanza" je, u međuvremenu, pozvala UFO da se vrati za pregovarački sto, rekavši da se prihvatljiva rješenja mogu pronaći samo putem dijaloga te da štrajkovi uvijek treba da budu posljednje sredstvo, podsjeća Dojče vele.

"Lufthanza" se muči u pregovorima ne samo sa sindikatom kabinskog osoblja UFO-a, već i sa sindikatom pilota. Dvije organizacije su udružile snage početkom februara u pokušaju da maksimiziraju uticaj svog štrajka, što je dovelo do velikih poremećaja. Piloti su potom stupili u štrajk još dva dana sredinom marta.

Članovi oba sindikata žale se na uslove rada za oko 19.000 ljudi koji rade za "Lufthanzu" i socijalne odredbe za 800 članova koji rade za "Sitilajn", koji se suočava sa postepenim ukidanjem usred restrukturiranja.