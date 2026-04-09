Novi problem u Njemačkoj: Radnici "Lufthanze" sutra u štrajku

Нови проблем у Њемачкој: Радници "Луфтханзе" сутра у штрајку

Sindikat kabinskog osoblja "Lufthanze" je upravo najavio još jedan jednodnevni štrajk, koji će biti održan sutra i uticaće na sve njemačke aerodrome – uključujući čvorišta u Frankfurtu i Minhenu.

Ovo će rezultirati otkazivanjem mnogih, ako ne i većine, letova. "Lufthanza" očekuje da će između 80 i 90 odsto svih letova biti pogođeno i putnici bi trebali da razmotre svoje mogućnosti za promjenu rezervacije, kao i prava putnika.

Piloti "Lufthanze" glasali za štrajk još u septembru

Piloti "Lufthanze" su glasali za štrajk još u septembru, a kabinsko osoblje tek prošlog mjeseca.

Očekuje se da će ovaj štrajk, u organizaciji sindikata pilota i sindikata kabinskog osoblja /UFO/ posebno teško pogoditi putnike koji se vraćaju poslije uskršnjih praznika. Štrajk će istovremeno pogoditi dve avio-kompanije - "Lufthanzu" i "Lufthanza sitilajn", prenosi Srna.

Sindikat UFO u saopštenju navodi da će štrajk uticati na sve polaske sa dva najvažnija aerodroma "Lufthanze", Frankfurta na Majni i Minhena.

Štrajk kompanije "Sitilajn" uticaće na "sve polaske" iz Frankfurta, Minhena, Hamburga, Bremena, Štutgarta, Keln-Bona, Diseldorfa, Berlina i Hanovera.

Prema navodima sindikata, 94 odsto članova "Lufthanze" i 99 odsto članova "Sitilajna" glasalo je za štrajkove. Iz sindikata UFO navode da je prošlog vikenda "Lufthanzi" već ponuđen nezvanični grejs period.

"Namjerno smo izostavili uskršnje praznike iz mjera štrajka, kako bismo što više ograničili uticaj na putnike", rekao je predsjednik UFO-a Joakim Vaskez Burger.

On je dodao da je za sve glavni krivac kompanija "Lufthanza".

"Ova situacija je mogla da se izbjegne"

"Ova situacija je mogla da se izbjegne, odgovornost je na `Lufthanzi`, koja do sada nije uspjela ni da predstavi ponudu vrijednu pregovora", rekao je Burger.

"Lufthanza" je, u međuvremenu, pozvala UFO da se vrati za pregovarački sto, rekavši da se prihvatljiva rješenja mogu pronaći samo putem dijaloga te da štrajkovi uvijek treba da budu posljednje sredstvo, podsjeća Dojče vele.

"Lufthanza" se muči u pregovorima ne samo sa sindikatom kabinskog osoblja UFO-a, već i sa sindikatom pilota. Dvije organizacije su udružile snage početkom februara u pokušaju da maksimiziraju uticaj svog štrajka, što je dovelo do velikih poremećaja. Piloti su potom stupili u štrajk još dva dana sredinom marta.

Članovi oba sindikata žale se na uslove rada za oko 19.000 ljudi koji rade za "Lufthanzu" i socijalne odredbe za 800 članova koji rade za "Sitilajn", koji se suočava sa postepenim ukidanjem usred restrukturiranja.

Pročitajte više

Полиција Републике Српске

Hronika

Banjalučanin fizički napao sugrađanina i prijetio mu smrću

8 h

0
Буба Корели

Scena

Buba Koreli otplatio kaznu zatvora u iznosu od 24.000 KM

8 h

0
Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Hronika

Zbog nelegalne preprodaje auta reagovala policija, podnesen izvještaj Tužilaštvu

8 h

1
Загађење ваздуха у више градова

Društvo

Zagađenje vazduha u više gradova

8 h

0

Više iz rubrike

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Drastično pale cijene nafte nakon primirja Amerike i Irana

20 h

0
Зграда Централне банке БиХ у Сарајеву.

Ekonomija

Centralna banka BiH objavila kolika inflacija se očekuje u ovoj godini

1 d

0
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Ekonomija

Kako bi trebao izgledati prolaz kroz Hormuški moreuz: Firme će plaćati Iranu i Omanu

1 d

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijene nafte se strmoglavile

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner