Buba Koreli otplatio kaznu zatvora u iznosu od 24.000 KM

09.04.2026 10:49

Буба Корели
Reper Amar Hodžić, poznatiji kao Buba Koreli, otplatio je Vrhovnom sudu Federacije BiH 24.000 KM zatvorske kazne u trajanju od osam mjeseci na koju je bio osuđen zbog utaje poreza.

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH (POSKOK) ranije je objavio da je on priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM uplatio na račun Poreske uprave.

"Što je bilo poreskog duga prema državi, to je isplaćeno. Što se tiče kazne zatvora, u skladu sa zakonom iskorišteno je pravo da se zatvorska kazna pretvori u novčanu i to je iskorišteno", rekao je za Kliks njegov advokat Sead Zijadić.

