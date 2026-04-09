Logo
Large banner

Dvije osobe poginule u avionskoj nesreći u Arizoni

Autor:

ATV
09.04.2026 08:22

Komentari:

0
Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15
Foto: Screenshot / X

Dvije osobe su poginule u avionskoj nesreći na malom aerodromu kod grada Marana u Arizoni, saopštili su zvaničnici te američke savezne države.

Gradonačelnik Marane Džon Post je kazao da je avion sletio sa piste i zapalio se, prenosi danas AP.

Portparol grada Vik Hatavej je saopštio da su u avionu bile dvije osobe, i da njihov identitet nije poznat.

Policijska uprava Marene, koja se nalazi oko 32 sjeverozapadno od Tusona, saopštila je da nije bilo drugih povrijeđenih, i da nije bilo drugih letjelica koje su učestvovale u nesreći na tom aerodromu.

Istragu o uzroku nesreće preuzeo je Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja, prenosi Tan‌jug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pad aviona

arizona

nesreća

Amerika

pogibija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner