Dvije osobe poginule u avionskoj nesreći u Arizoni

Dvije osobe su poginule u avionskoj nesreći na malom aerodromu kod grada Marana u Arizoni, saopštili su zvaničnici te američke savezne države.

Gradonačelnik Marane Džon Post je kazao da je avion sletio sa piste i zapalio se, prenosi danas AP.

Portparol grada Vik Hatavej je saopštio da su u avionu bile dvije osobe, i da njihov identitet nije poznat.

Policijska uprava Marene, koja se nalazi oko 32 sjeverozapadno od Tusona, saopštila je da nije bilo drugih povrijeđenih, i da nije bilo drugih letjelica koje su učestvovale u nesreći na tom aerodromu.

Istragu o uzroku nesreće preuzeo je Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja, prenosi Tan‌jug.