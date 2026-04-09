Amerikanac priznao osam ubistava iz 90-ih: Otkriven zahvaljujući DNK tragovima s kore pice

09.04.2026 06:56

Американац признао осам убистава из 90-их: Откривен захваљујући ДНК траговима с коре пице

Arhitekta s Long Ajlenda priznao je u srijedu pred sudom da je ubio osam žena u napadima koji datiraju još iz 1990-ih, čime je okončan dugo nerazjašnjeni slučaj serijskog ubice koji je godinama zbunjivao istražitelje, sve dok DNK dokazi nisu doveli do hapšenja Reksa Hojermana 2023. godine.

Hojerman (62) rekao je sudiji u Riverheadu (Riverhead), u saveznoj državi Njujork (New York), da je zadavio žene, od kojih je većina bila u svojim dvadesetim godinama, te da je neke od njih raskomadao prije nego što je njihova tijela odbacio umotana u vreće od jute, saopštilo je tužilaštvo okruga Safolk (Suffolk). Bio je optužen za sedam ubistava počinjenih između 1993. i 2010. godine, a suđenje je bilo zakazano za jesen. Tokom ročišta u srijedu priznao je i osmo ubistvo koje nije bilo obuhvaćeno optužnicom.

Očekuje se da će dobiti kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta kada se u junu ponovo pojavi pred sudom, naveli su tužioci.

„Ubistva na Gilgo Biču (Gilgo Beach)“ privukla su nacionalnu pažnju nakon što je policija 2010. i 2011. godine pronašla više ljudskih ostataka duž izolovanog dijela plaže Gilgo, oko 48 kilometara istočno od Njujorka i nedaleko od Hojermanovog doma. Istraga, koja godinama nije uspjela identifikovati osumnjičenog, inspirisala je filmove i dokumentarce. Istražitelji su uspjeli povezati Hojermana sa slučajem dijelom zahvaljujući DNK tragovima prikupljenim s kore pice koju je bacio dok ga je nadzorni tim pratio na Menhetnu (Manhattan).

Hojermanov advokat Majkl Braun (Michael Brown) rekao je novinarima nakon ročišta da je odluka njegovog klijenta da prizna krivicu donesena kako bi se poštedjele porodice žrtava, ali i njegova vlastita porodica, prolaska kroz suđenje. Priznanje krivice uključuje i dogovor o saradnji s FBI-jevom jedinicom za bihevioralnu analizu.

– Mislim da je ovo danas, nadam se, donijelo određeni mir i zatvaranje tog poglavlja za članove porodica – rekao je Braun.

Serijski ubica

Amerika

priznanje

dnk

hapšenje

