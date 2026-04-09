Branka ima 102 godine, preživjela je Drugi svjetski rat, Goli otok, logore i ima samo jednu poruku za sve nas

Život duži od jednog vijeka rijetkima je dan, a oni koji ga dožive postaju žive hronike vremena koje ni jedna knjiga ne može u potpunosti zabilježiti. Upravo takvu priču nosi Branka Iličković Đukić, 102-godišnja bivša profesorica filozofije koja danas živi u Domu starih u Podgorici, a čija je životna ispovijest dirnula javnost.

U prvoj epizodi dokumentarnog serijala “Doživjeti stotu”, emitovanog u produkciji RTCG-a, Branka donosi intiman i iskren pogled na vlastiti život, prožet suptilnom ironijom i tihim humorom. Njena priča nije samo lična, već i snažno svjedočanstvo burnih istorijskih razdoblja kroz koja je prošla.

Posebno zanimljiv detalj iz njenog života jeste činjenica da rođendan nikada nije slavila, sve do svoje stote godine. “Nikada se u našoj porodici, ne samo u našoj nego ni u porodicama naših prijatelja, nije slavio rođendan. Došla sam u dom i to je za priču. Ovd‌je sam prvi put u životu proslavila rođendan i to kada sam napunila sto godina. To je prvi put. Trebalo je živjeti sto godina da bih ga konačno proslavila. Eto, to je taj život”, rekla je Branka.

Njeno životno iskustvo obilježeno je teškim i izazovnim periodima. Preživjela je Drugi svjetski rat, prošla kroz Goli otok, zatvore i logore, te vrijeme provela i u partizanskim šumama. Uprkos svemu, zadržala je pribranost i jasnoću misli koja i danas ostavlja snažan utisak. “Da sam birala, ne bih mogla teži život i događaje odabrati nego što sam ih proživjela. Preživjela sam jedan težak gubitak, poginuo mi je brat u ratu. Odrekla sam se ljubavi i to me pratilo cijelog života, zato što nisam bila iskrena reći što osjećam. Mislim da ljudi trebaju reći što osjećaju i kako se osjećaju. Ako kriju, mislim da je to velika greška za njih”, objašnjava Branka.

Brojne reakcije

Osim teških životnih lekcija, Branka se prisjetila i sitnica koje su joj donosile radost. “Nisam nikada bila lijepa, a nisam se ni šminkala. Voljela sam pomade i mirise”, priznala je s osmijehom.

Isječak emisije ubrzo se proširio društvenim mrežama i na službenoj stranici Radio Televizije Crne Gore prikupio brojne reakcije gledalaca. Komentari su uglavnom bili ispunjeni divljenjem prema Brankinoj bistrini, dostojanstvu i načinu izražavanja

“Kako fokusirano priča, bistar um. Ja se s 40 pogubim i ne znam što sam rekla”, “Prva misao kad sam vid‌jela ovaj snimak bila je koliko je lijepa ova žena”, “Sa 102 godine ovakva pribranost, tok riječi, gospodsko ponašanje. Nemam riječi. Veliki respekt.”, “Ovo je primjer prirodne ljepote! Elokventna, mudra, bistrog uma, dama”, bili su samo neki od komentara ispod objave na zvaničnoj stranici Radio televizije Crne Gore (RTCG).