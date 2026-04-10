Dmitrijev u Americi radi ekonomskih pitanja

10.04.2026 12:28

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Specijalni predsjednički izaslank Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev trenutno je u posjeti SAD, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Mogu da potvrdim ovu posjetu", rekao je Peskov novinarima.

On je naglasio da Dmitrijev ne pregovara o rješenju za Ukrajinu i da njegova posjeta Americi ne znači obnavljanje takvih kontakata.

"Kiril Dmitrijev predvodi grupu za ekonomska pitanja i on nastavlja da radi u okviru te grupe", istakao je Peskov, prenosi Srna

