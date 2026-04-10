Trebinjka povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi biće prevezena na UKC Republike Srpske

Bojan Nosović
10.04.2026 13:03

Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.
Trebinjka koja je sinoć povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se desila na ulazu u Trebinje danas će helikopterom biti prevezena u Banjaluku zbog operacije pršljena koji je pukao, za ATV kaže direktor trebinjske Bolnice Nedeljko Lambeta i dodaje da niko od povrijeđenih nije životno ugrožen.

"Žena koja je iz Sarajeva je stabilno, operisana je noćas. A djevojka koja je iz Trebinja mora za Banjaluku jer joj je pukao pršljen, zvali smo i u toku dana će doći helikopter i ona je stabilno",kaže Lambeta za ATV.

Pet osoba je povrijeđeno kada su se sinoć direktno sudarila dva vozila u mjestu Gljiva na magistralnom putu Trebinje Bileća. Policija je uradila uviđaj a saobraćaj je bio obustavljen tri sata.

Oglasila se policija o nesreći u kojoj je petoro povrijeđeno

Kako je došlo do saobraćajke utvrdiće nadležno Tužilaštvo.

"Utvrđuju se sve okolnosti nezgode", kaže za ATV portparol Tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović.

Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.

