Trebinjka povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi biće prevezena na UKC Republike Srpske

Autor:Bojan Nosović
Trebinjka koja je sinoć povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se desila na ulazu u Trebinje danas će helikopterom biti prevezena u Banjaluku zbog operacije pršljena koji je pukao, za ATV kaže direktor trebinjske Bolnice Nedeljko Lambeta i dodaje da niko od povrijeđenih nije životno ugrožen.
"Žena koja je iz Sarajeva je stabilno, operisana je noćas. A djevojka koja je iz Trebinja mora za Banjaluku jer joj je pukao pršljen, zvali smo i u toku dana će doći helikopter i ona je stabilno",kaže Lambeta za ATV.
Pet osoba je povrijeđeno kada su se sinoć direktno sudarila dva vozila u mjestu Gljiva na magistralnom putu Trebinje Bileća. Policija je uradila uviđaj a saobraćaj je bio obustavljen tri sata.
Kako je došlo do saobraćajke utvrdiće nadležno Tužilaštvo.
"Utvrđuju se sve okolnosti nezgode", kaže za ATV portparol Tužilaštva u Trebinju Srđan Vukanović.
