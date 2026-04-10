Veliki požar zahvatio auto-servis i kuću u Istonom Sarajevu

Požar je jutros izbio u auto-servisu i na porodičnoj kući u Istočnom Sarajevu, u Ulici vojvode Radomira Putnika, rekao je starješina gradske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Njegoš Vukadin.
"Požar u radionici je ugašen, dok je u kući pod kontrolom", dodao je Vukadin.
On je pojasnio da zbog jakog varničenja na elektoinstalacijama na krovu kuće očekuju dolazak ekipe Elektrodistribucije da bi vatrogasci mogli da lokalizuju i ugase požar, prenosi Srna.
