Logo
Large banner

Nesrećni djeda iz Obrenovca opisao kako mu je unuk ubio ženu: "Ide onaj ludak s najvećim nožem, izlijeći"

Autor:

ATV
10.04.2026 11:20

Komentari:

0
Милан П. из Обреновца сведочи о трагичном нападу унука који је убио његову партнерку Мирелу
Foto: Društvene mreže

Milan P. (77), kog je u utorak u Obrenovcu napao i izbo rođeni unuk (17), oglasio se prvi put nakon krvavog pira u kom je izgubio svoju nevjenčanu suprugu Mirelu M. (51).

Vidno potresen i skrhan bolom, Milan je opisao posljednje trenutke žene koja je sa njim provela tri i po decenije, ističući da je Mirela svesno žrtvovala svoj život kako bi njega zaštitila od pobjesnelog tinejdžera koji je na njih nasrnuo ogromnim nožem.

O unuku koji je zavio porodicu u crno, nesrećni čovjek kaže "da je čitav grad dobro znao s kim ima posla".

"Jao, pitajte svakoga u Obrenovcu. Ćutao sam, ćutao, on je mlad. Išli smo u Centar za socijalni rad. Majka ga nije vidjela, samo su je pare zanimale. Ništa više. S njim nikada nismo mogli da pričamo. Bolje da sam ja poginuo nego ona. Ona je skočila mene da zaštiti. Ja joj kažem: "ide onaj ludak s kuhinjskim nožem, s onim najvećim", bio sam napolju, a ona unutra. Povikao sam: "Izleći", a onda ju je on izbo", rekao je nesrećni Milan.

crna magija

Hronika

Tragedija je tim veća što je on, nakon decenija zajedničkog rada u Obrenovcu, planirao da ovog ljeta konačno ozvaniči njihovu vezu pred zakonom. Mirela je kod njega došla da radi sa svega 18 godina i od tada se nisu razdvajali.

"S Mirelom je ljetos trebalo da idem u opštinu da se registrujemo. Planirali smo da povedemo dva svjedoka. Nisam htio da je ostavim na ulici, ona je bila vrijedna žena, to majka ne rađa. Živio sam s njom 35 godina. Čitav život smo radili, imamo tri prodavnice. Držali smo market, imali smo prije jedno 20 godina kafić. Ona je radila kod mene od 18. godine, došla je tu, i čitav život smo zajedno živeli, do posljednjeg dana", kroz suze svjedoči neutješni partner ubijene žene.

Milan je nakon tragedije završio iza rešetaka, za šta direktno krivi advokaticu, ali je sada na slobodi, suočen sa prazninom koju je ostavila stravična smrt njegove saputnice.

"Da, pustili su me, bio sam u pritvoru, advokatica me je namjestila, ta žena je zlo", rekao je Milan.

Podsjetimo, Mirela M. podlegla je jezivim povredama u bolnici u Obrenovcu, nakon što je nju i njenog partnera izbo maloljetnik (17).

Nakon što je tinejdžer nasrnuo na svog djedu Milana P. i njegovu partnerku, pobjegao je na motoru sa mjesta zločina, ali se potom vratio i sam predao nadležnim organima. Pretpostavlja se da je motiv zločina sukob sa djedom i njegovom partnerkom oko imovine. Obrenovčani pričaju da je u pitanju imućna porodica.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Obrenovac

Ubistvo

djeda

unuk

uboden nožem

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner