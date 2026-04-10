Oglasila se policija o nesreći u kojoj je petoro povrijeđeno

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na ulazu u Trebinje povrijeđeno je petoro osoba, a dvije osobe su zadobile teške tjelesne povrede.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje 09. aprila 2026 godine, su oko 20,45 časova zaprimili prijavu da se u mjestu Gljiva dogodila saobraćajna nezgoda. Policijski službenici su izvršili uviđaj na mjestu nezgode u kojoj je pet lica zadobili teske tjelesne povrede. O saobraćajnoj nezgodi obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje se izjasnilo da se radi o krivičnom djelu "Ugrožavanje javnog saobraćaja" iz člana 402. Krivičnog zakonika Republike Srpske", saopšteno je iz policije.

U nezgodi su učestvovala dva putnička automobila marke "Audi" i " Reno Megan".

Teške tjelesne povrede su zadobili vozač i suvozač iz audija: V.K. i E.R. kao i vozač, suvozač i putnik u renou: D.K., N.M. i B.K.