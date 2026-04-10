"Svijet prepoznaje ono što mi odavno znamo"

Republika Srpska je uspjela da proda cijelu količinu obveznica na Londonskoj berzi i to je zaista veliki uspjeh. To je trenutak u kojem jedna mala zajednica pokazuje da zna da stoji uspravno pred velikim svjetskim tržištima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Taj uspjeh je umnogome još veći, s obzirom na to da je Republika Srpska to uradila kao entitet, a ne kao država, ali i da je tražnja za našim obveznicama bila dvostruko veća od ponuđene količine. To znači da je svijet prepoznao ono što mi odavno znamo - da je Republika Srpska stabilna, ozbiljna i sposobna da ispunjava svoje obaveze.

Oponenti u Srpskoj će, naravno, naći mnogo razloga za kritiku, kao na primjer da je visoka kamata, da se ne znaju kupci, da je Republika Srpska prezadužena i slično. Ali kritika je uvijek najglasnija onda kada činjenice govore drugačije. Pokazatelji daju sasvim drugu sliku. A činjenice, za razliku od političkih narativa, ne mogu se sakriti.

STABILNOST

Naravno da se države, ali i korporacije, zadužuju na berzi emisijom obveznica ili nekih drugih finansijskih instrumenata, ali to zavisi od njihovog boniteta. Svako ko razumije finansijska tržišta zna da kapital ide samo tamo gdje postoji povjerenje. Ako postoji sumnja da ste prezaduženi i ako postoji sumnja da vam je narušen bonitet, niko te obveznice neće ni kupiti. Finansijska tržišta ne poznaju političke simpatije – ona poznaju samo stabilnost i kredibilitet. Sama činjenica da su institucionalni investitori kupili cijelu emisiju govori o tome da su procijenili da obveznice Republike Srpske imaju visok bonitet, a to znači da Republika Srpska ima dobru poziciju na međunarodnom finansijskom tržištu. To je priznanje koje se ne dobija iz političkih govora, već iz realne procjene snage jedne ekonomije. To može da smeta oponentima, ali od njih ne postoji bilo kakav prijedlog na ovu temu, već samo verbalna kritika. Republika Srpska je kroz svoju istoriju mnogo puta pokazala da je sposobna da ide naprijed uprkos sumnjama i osporavanjima.

JAVNI DUG

Što se tiče nivoa javnog duga, međunarodno kredibilan indikator zaduženja je odnos duga prema bruto domaćem proizvodu. U ekonomiji postoji jednostavno pravilo - brojke uvijek govore više od političkih komentara. Sve one koji kritikuju visinu duga Republike Srpske, taj parametar demantuje, jer i sa ovim zaduženjem, a prema projekcijama na kraju 2026. godine, on će iznositi između 32 i 33 odsto. To je nivo koji Republiku Srpsku svrstava među fiskalno stabilne ekonomije.

To je čini blago zaduženom u odnosu na sve zemlje EU, ali i u odnosu na mnoge svjetske ekonomije. Drugim riječima, Republika Srpska je daleko stabilnija nego što to njeni kritičari žele da priznaju. Primjera radi, taj odnos je u Njemačkoj već danas 71 odsto, u Velikoj Britaniji 114, u Francuskoj 128, u Italiji 151, u Španiji 110 odsto, a procjene stručnjaka su da će taj racio rasti u narednom periodu. U svijetu u kojem mnoge velike ekonomije nose teret visokog duga, Republika Srpska pokazuje fiskalnu disciplinu. Sa druge strane, najnižu stopu duga u odnosu na bruto domaći proizvod imaju Rusija i to 25,5 odsto, Saudijska Arabija 32,1, Tajvan 32,5, Irska 36,5.

Što se tiče duga po glavi stanovnika, on je u Republici Srpskoj oko 3.000 evra, dok je prosječan dug u zemljama EU mnogo veći. To znači da Republika Srpska ulazi u budućnost bez tereta koji opterećuje mnoge razvijene ekonomije. Primjera radi: Njemačka 30.000 evra, Austrija 44.000, Italija 47.000, Grčka 35.000, Slovenija 21.000, Hrvatska 13.000 evra. Ove brojke jasno pokazuju da je fiskalni položaj Republike Srpske stabilan i održiv. Dakle, imamo nizak nivo duga po glavi stanovnika u odnosu na zemlje EU, da ne govorimo o drugim zemljama svijeta. To je rezultat odgovorne politike koja je u proteklim godinama čuvala stabilnost budžeta i finansija Republike Srpske.

KRITIČARI I REALNOST

Kritičari će kazati da se mi ne možemo porediti sa njima, ali podaci i povjerenje investitora govore drugačije. Na finansijskim tržištima nema mjesta za političke utiske – tamo postoji samo realna procjena vrijednosti i stabilnosti. Što se kamatne stope na međunarodnom tržištu kapitala tiče, u momentu prodaje naših obveznica Velika Britanija plaća 3,8 odsto kamatu za dvogodišnje obveznice, SAD četiri odsto na dvogodišnje obveznice, Njemačka tri.

Drugim riječima, cijeli svijet se danas zadužuje i svi traže načine da očuvaju stabilnost svojih budžeta. Gotovo je izvjesno da će kamatna stopa i na njihove petogodišnje obveznice premašiti pet odsto. Mi smo prodali petogodišnje obveznice po kamatnoj stopi od 6,25 odsto. U takvim globalnim okolnostima to je rezultat koji pokazuje da Republika Srpska ima kredibilitet na tržištu kapitala. Kada uzmemo u obzir prethodno navedeno, ta kamatna stopa je dobra. Važno je razumjeti da tržišta ne nagrađuju političke izjave, nego stabilnost i odgovornu ekonomsku politiku. Naravno da bismo mi voljeli da je na nivou kamatnih stopa Njemačke ili SAD, ali to jednostavno nije moguće. Procjena stručnjaka je da će kapital na međunarodnom tržištu poskupjeti i da će kamatne stope i dalje rasti, jer su u direktnoj korelaciji sa stopama inflacije.

Drugim riječima, Republika Srpska je ovu emisiju realizovala u trenutku kada su globalna tržišta izuzetno nestabilna. Bilo bi dobro da su nam oponenti i kritičari ponudili ili našli mogućnost da plasiramo obveznice na nekoj drugoj berzi po cijeni, na primjer, od pet odsto i na neki duži rok. Ali odgovorna politika ne zasniva se na željama, nego na realnim mogućnostima. Naravno, mnogo je lakše kritikovati nego ponuditi rješenje.

RACIONALNA POLITIKA

I na kraju, opet kritičari postavljaju pitanje šta smo dobili sa ovom emisijom? Dobili smo mnogo više od jedne finansijske transakcije. Dobili smo, prije svega, međunarodni kredibilitet, ali i stabilnost budžeta u veoma složenoj situaciji u cijelom svijetu. To je signal da Republika Srpska ima svoje mjesto na međunarodnim finansijskim tržištima. Primjera radi, zarad budžetske stabilnosti, Njemačka će se samo u ovoj godini zadužiti za 512 milijardi evra i povećaće rashode kamata za 150 milijardi evra godišnje. Ako se najveće evropske ekonomije zadužuju da bi održale stabilnost, onda je jasno da Republika Srpska vodi potpuno racionalnu ekonomsku politiku. Slovenija je otišla korak dalje pa je čak emitovala jednu emisiju obveznica u iznosu od preko 500 miliona evra na kineskoj berzi u juanima.

Države se snalaze u ovoj situaciji da održe stabilnost i likvidnost budžeta koja, u ovoj situaciji, nema cijenu. Upravo zato je uspjeh Republike Srpske na Londonskoj berzi mnogo više od finansijskog događaja - to je potvrda stabilnosti, povjerenja i snage jedne zajednice koja je kroz istoriju naučila da opstaje i pobjeđuje uprkos izazovima. Republika Srpska je i ovaj put pokazala ono što je pokazivala mnogo puta do sada - da zna da stoji čvrsto, da vodi odgovornu politiku i da ide naprijed.

Londonska berza je mjesto na kojem nema političkih simpatija - tamo postoji samo povjerenje u stabilnost i sposobnost da se obaveze ispune. Republika Srpska je to povjerenje dobila. Oni koji godinama ponavljaju da je Srpska izolovana danas se suočavaju sa jednostavnom činjenicom - kapital ide samo tamo gdje postoji sigurnost. A kapital je ovoga puta došao u Republiku Srpsku. U svijetu u kojem se velike države bore da očuvaju stabilnost svojih finansija, Republika Srpska je pokazala da ima snagu da bude dio globalnog finansijskog tržišta. Zato ovaj uspjeh nije samo finansijski rezultat - to je još jedna potvrda da Republika Srpska ide naprijed, stabilna, odgovorna i sigurna u svoju budućnost, zaključuje Dodik u kolumni za Glas Srpske.