Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, premijer Valde Savo Minić uputio je čestitku.
"Vaskrs je osnova naše vjere i življenja. U Prazniku nad praznicima nalazimo ishodište naš lične - hrišćanske snage. Realnost Vaskrsenja - pobjede života nad smrću bodri i savremenog čovjeka, dajući mu nadu i snažeći ga pred mnogobrojnim izazovima", naveo je Minić.
Kako dodaje, u vremenu koje nosi svoje izuzetno breme poruka praznika treba da bude prisutnjenija i osnaženija u srcima svih, a sljedstveno tome i u odnosu sa drugima.
"Vaskrs je osnova naše vjere i življenja. U Prazniku nad praznicima nalazimo ishodište naš lične - hrišćanske snage. Realnost Vaskrsenja - pobjede života nad smrću bodri i savremenog čovjeka, dajući mu nadu i snažeći ga pred mnogobrojnim izazovima. Želeći da u miru, zdravlju i radosti dočekate i proslavite Praznik nad praznicima, Hristovo Vaskrsenje, pozdravljam Vas sveradosnim pashalnim pozdravom. Hristos vaskrse - vaistinu Vaskrse", navodi se u čestitki premijera Minića.
