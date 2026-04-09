"Posjeta Trampa Mlađeg potvrda da su američke kompanije zainteresovane za ulaganje u Srpsku"

Posjeta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci samo je potvrdila da su kompanije iz SAD zainteresovane za ulaganje u Republiku Srpsku, izjavio je ekonomista Marko Đogo.

"Nama je do prije nekoliko godina bilo nepojmljivo da bi bilo koja američka kompanija bilo šta radila ovd‌je, a, evo, sada vidite da su zainteresovani za Južnu interkonekciju i da su najavili finansiranje auto-puteva", rekao je Đogo Srni.

Đogo je rekao da je to šansa Republiku Srpsku, koja je, kako je naveo, mala za veličinu američkog kapitala.

Prema njegovim riječima, američke kompanije bi u Republici Srpskoj mogle ulagati u oblast energetike, odnosno u izgradnju data centara, što bi bile investicije u rangu od nekoliko milijardi KM.

"Imamo prirodne potencijale i ono što je /Donald Tramp Mlađi/ povezao i što meni d‌jeluje realno je da se ta nova energija iskoristi za pokretanje data centara", naveo je Đogo.

On je dodao da je većina data centara koncentrisana u zalivskim zemljama, te da je sukob Irana i SAD na Bliskom istoku ugrozio njihovo snabdijevanje električnom energijom.

Đogo je naglasio da je imidž Republike Srpske u poslovnim krugovima drastično promijenjen u posljednje vrijeme, što potvrđuje i ova posjeta Trampa Mlađeg, te podsjetio da je Srpska do prije godinu dana bila tretirana i od stranih medija, investitora kao pobunjeni region, koji se nalazi pod neformalnim sankcijama.

"Sada od‌jednom imamo suprotnu situaciju gd‌je Republika Srpska postaje područje gd‌je se ulaže kapital povezan sa vrhom SAD, što znači da tu nikakvih sankcija teško da može biti i to svim investitorima šalje poruku", istakao je Đogo, prenosi Srna.