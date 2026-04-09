Poznato stanje povrijeđenih u Trebinju

Načelnik odjeljenja za intenzivnu njegu opšte bolnice Trebinje Tanja Novarlić za ATV kaže da je u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras desila na putu Trebinje-Bileća povrijeđeno pet osoba.

Svi su prevezeni u Urgentni centar, a najteže je povrijeđena jedna mlada djevojka koja ima unutrašnje povrede.

"Četvoro povrijeđenih imaju povrede ekstremiteta. U toku je njihova dijagnostika", potvrdila je Novarlić.

