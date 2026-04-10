Drama oko crne magije i pokušaja ubistva u Tesliću završena psihijatrijskim liječenjem

Okružni sud u Doboju zbog pokušaja ubistva u Tesliću izrekao je mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja za Ž.N. i V.N. utvrdivši da su u stanju neuračunljivosti pokušali da ubiju muškarca iz Doboja, koji je pritom teško ranjen.

Sve se odigralo 23. decembra 2025. godine kada si optuženi Ž.N. i V.N. u stanju neuračunljivosti usljed duševne bolesti dogovorili sa Dinom Prnjavorcem zvanim Hodža da dođu u Doboj kako bi im on pokazao kuću u kojoj živi njegov komšija M.H. uvjeravajući ih da se radi o opasnom licu koga treba "likvidirati" jer sarađuje sa izvjesnom "S" koja se navodno bavi vračanjem i da zbog toga oni imaju porodične probleme.

Osumnjičeni za podstrekavanje Dino Prnjavorac nagovorio je optužene da se u večernjim satima vrate pred kuću M.H, kako bi osumnjičena V.N. zapalila ulazna vrata njegove porodične kuće, pa kada on izađe iz kuće da ga Ž.N. ubije, što su oni i učinili.

Jedan metak M.H. je pogodio u glavu, a radilo se o površinskoj rani iznad desnog oka, dok ga je drugi pogodio u natkoljenicu nanijevši mu prostrelnu ranu sa prelomom butne kosti.

Nakon ranjavanja, pucao i na žrtvine sinove

”Kada su na lice mjesta, sa automobilom ”BMW X5” došla tri sina od M.H, Ž.N. je krenuo da bježi i tom prilikom ispalio više hitaca prema vozilu žrtvinih sinova, a jedan metak je pogodio središnji dio vozačevih vrata. Jedan od sinova autom je krenuo za napadačem i zaustavio se pored Ž.M. i J.T. govoreći im da neće pobjeći. Ž.M. je ispod jakne izvadio pištolj i repetirao, ali kako je metak bio zaglavljen između cijevi i zatvarača pištolja nije došlo do ispaljenja metka”, navodi se u odluci suda.

Presuda

"Na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Doboju sud je izrekao mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac sve dok postoji potreba za liječenje i čuvanje optuženih u navedenoj ustanovi. Po prijedlogu zdravstvene ustanove, organa starateljstva ili osuđenih, odnosno po službenoj dužnosti na svakih 9 mjeseci će se ispitati da li je prestala potreba za liječenjem i čuvanjem u zdravstvenoj ustanovi. Optuženima se u izrečenu mjeru uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, a od optuženog Ž.N. se oduzima pištolj marke crvena zastava M-70, kalibra 7,65 mmi 40 metaka kalibra 7,65 mm. Oštećeni se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Optuženi su oslobođeni od troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava", saopšteno je iz policije.

Optuženima je produžen pritvor do pravosnažnosti presude.