Ove stvari gosti prvo vide u vašem kupatilu: Sakrijete ih da se ne osramotite

Ako volite da ugostite, znate da nema ništa ljepše od otvaranja svog doma prijateljima i porodici. Ali, teško je poreći da s tim dolazi i određeni pritisak – da vaš dom izgleda besprekorno, naročito u prostorima koje gosti koriste i, svjesno ili ne, procenjuju.

I dok je jedan od najjednostavnijih trikova za održavanje utiska urednosti zatvaranje vrata prostorija koje gosti neće koristiti, stvari se komplikuju kada je riječ o zajedničkim prostorima poput kupatila. Dovoljan je samo jedan odlazak na toalet i znatiželjni pogledi već će registrovati svaki detalj – čak i ako mislite da ste sve temeljno očistili.

Uostalom, mnogi od nas s vremenom prestanu da primjećuju sopstveni nered. Upravo zato važno je napraviti korak unazad i sagledati prostor očima gosta. Postoji li nešto što bi trebalo da sakrijete? Treba li nešto premestiti? Ovo su stvari koje gosti gotovo uvek primjećuju u kupatilu – i kako ih elegantno riješiti.

1. Četkice i pasta za zube

Kupatilski pribor je, naravno, nužan dio svakodnevice. Nije neobično da se četkice i pasta za zube nalaze uz lavabo – riječ je o predmetima koje koristite svakodnevno. Ali, iako vama djeluju sasvim neutralno, gostima često mogu biti pomalo neprijatni.

Razlog je jednostavan: nalaze se upravo onde gdje gosti peru ruke, pa ih neizbježno posmatraju – barem onih preporučenih 20 sekundi. Ako pritom nisu savršeno čisti i uredno složeni, utisak može biti posebno neugodan.

Rješenje nije u njihovu uklanjanju, već u pametnijem pozicioniranju. Premjestite ih u ormarić ili na diskretnije mesto, ili investirajte u estetski privlačan držač koji će ih vizuelno "uklopiti" u prostor.

2. Proizvodi za tuširanje i kupanje

Najlogičnije mjesto za šampone, gelove i ostale proizvode jeste tuš ili kada. I dok organizatori i police mogu biti izuzetno praktični, često stvaraju vizuelni utisak prenatrpanosti.

Velike, raznovrsne flaše različitih boja i oblika lako djeluju haotično i narušavaju sklad kupatila. Iako je jasno da se prostor koristi, utisak može biti neuredan.

Rješenje je jednostavno: uklonite ono što ne koristite, ostatak diskretno sredite kada očekujete goste ili proizvode prebacite u ujednačene, elegantne boce. Time ćete postići uredniji, gotovo hotelski utisak.

3. Toaletni papir

Imati dovoljno toaletnog papira osnovno je pravilo svakog domaćinstva, ali njegovo skladištenje retko je estetski zahvalno. Rolne često ostaju na vidljivim mestima, gde lako stvaraju utisak nereda.

Ako želite diskretnije da ih uklopite u prostor, razmislite o rešenjima poput zavesica za otvorene police, dekorativnih držača ili pletenih korpi s poklopcem. Tako će ostati pri ruci, ali neće dominirati vizuelnim dojmom kupatila.

4. Mokri i izgužvani peškiri

Malo što ostavlja lošiji utisak od vlažnog, izgužvanog peškira. Osim što djeluje nehigijenski, celom prostoru daje osjećaj neurednosti i zapuštenosti.

Prije dolaska gostiju dovoljno je nekoliko trenutaka da peškire zamenite svežima ili ih barem uredno složite. Dugoročno, razmislite o načinu njihovog odlaganja – uredno složeni ili diskretno sređeni peškiri mogu značajno podići utisak celog kupatila.

5. Kanta za smeće

Kanta za smeće neizostavan je element svakog kupatila, ali ujedno je i jedan od prvih detalja koji gosti primećuju. Bez obzira na funkcionalnost, retko deluje estetski privlačno – naročito ako je bez poklopca i na vidljivom mestu.

Ako želite da zadržite utisak nurednosti i privatnosti, razmislite o modelu s poklopcem ili o njenom diskretnijem pozicioniranju. Kanta može ostati funkcionalna, a istovremeno nenametljiva, piše B92