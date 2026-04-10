Sa ovim znakovima je najteže sarađivati na poslu

Djevica

Djevice su poznate po svom perfekcionizmu, analitičkoj prirodi i potrebi da sve bude tačno onako kako one zamišljaju. U poslu to može biti velika prednost, ali može biti i ozbiljan izvor napetosti. Često primjećuju čak i najmanje greške, teško im je da delegiraju zadatke drugima i mogu se ponašati kao da niko ne radi dovoljno dobar posao.

Mogu biti muka za kolege jer stalno ispravljaju, preispituju i traže bolje rješenje, čak i kada za to nemaju vremena. Teško je sarađivati sa njima ako ne možete da podnesete kritiku i stalni pritisak da sve mora biti savršeno.

Škorpija

Škorpije su intenzivne, misteriozne i veoma uporne, ali mogu biti i prilično zahtjevne na poslu. Teško im je da steknu povjerenje drugih, ne vole površnost i rijetko otkrivaju sve što misle.

Zbog toga ih kolege ponekad doživljavaju kao zatvorene, sumnjičave ili sklone igrama moći. Ako osjete nepravdu ili izdaju, teško im je da oproste i to može stvoriti neprijatnu atmosferu u timu. Rad sa Škorpijom često zahtijeva oprez, strpljenje i dobru procjenu trenutka u kojem im se treba obratiti.

Ovan

Ovnovi su energični, ambiciozni i vole da brzo djeluju, ali upravo ta impulsivnost često otežava saradnju sa njima. Ne vole da čekaju, nemaju mnogo strpljenja za sporije kolege i lako se razbesne kada stvari ne idu po planu. U timskom radu mogu biti dominantni jer žele da vode, donose brze odluke i odmah vide rezultate.

Problem nastaje kada ignorišu tuđa mišljenja ili kada ih frustrira birokratija, spor proces ili neodlučnost drugih. Sa Ovnom je teško sarađivati ako volite smiren tempo i pažljivo razmatranje svakog koraka.

Vodolija

Vodolije su originalne, inteligentne i pune ideja, ali u poslovnom okruženju mogu biti veoma nepredvidive. Ne vole rutinu, teško prihvataju stroga pravila i često imaju potrebu da stvari rade na svoj način. To ih može učiniti kreativnim i inovativnim, ali i frustrirati kolege kojima je potrebna jasna struktura i doslednost.

Vodolije će rado osporiti autoritet, predložiti potpuno nova rješenja i ignorisati ustaljene načine rada ako im se čine besmislenim. Teško je sarađivati sa njima kada tim zahteva disciplinu, preciznu hijerarhiju i strogo pridržavanje procedura.

