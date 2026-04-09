Par pogrešno pročitao tiket, ostali bez "dobitka" od 500.000 evra

Spor italijanskog para zbog navodne dobitne srećke od 500.000 evra u mjestu Karsoli u regionu Abruco dobio je neočekivan epilog, pošto je utvrđeno da tiket nije bio dobitan, prenose italijanski mediji.

Kako se navodi, muškarac je 8. marta kupio greb-greb srećku od pet evra i poklonio je partnerki povodom Dana žena.

Par je zajedno ogrebao tiket u lokalnom baru i povjerovao da je osvojio glavnu nagradu, uz, kako tvrdi muškarac, dogovor da dobitak podijele na jednake delove, prenosi Roma Today.

Nakon toga žena je predala srećku u banci radi naplate, a potom pobjegla, nakon čega je njen partner, radnik iz tog mjesta, podnio prijavu finansijskoj policiji tražeći da mu se prizna dio navodnog dobitka.

On je u izjavama za italijanske medije naveo da je između njih postojao jasan dogovor o pod‌jeli novca, što su, kako se dodaje, potvrdili i zaposleni u objektu gd‌je je srećka kupljena.

Međutim, do obrta je došlo nakon provjere tiketa kod italijanske Agencije za carine i monopole, koja je utvrdila da dobitak ne postoji.

Prema rezultatima provjere, do zabune je došlo jer srećka nije bila pravilno ogrebana - dio cifre "4" ostao je prekriven, pa su partneri broj "43" pogrešno protumačili kao "13", vjerujući da su osvojili 500.000 evra.

Slučaj, koji je u međuvremenu privukao pažnju javnosti okončan je bez finansijske dobiti, dok je odnos između dvoje partnera u međuvremenu prekinut, pišu italijanski mediji.