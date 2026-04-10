Ovako se ide u penziju: Pogledajte šta je BMW poklonio svom zaposlenom

Odlazak u penziju ne mora uvijek biti loša stvar, posebno ako ste najbolje godine života dali kompaniji koja zna cijeniti svoje radnike.

U jednoj od BMW-ovih njemačkih fabrika, radnik porijeklom iz Turske završio je svoju profesionalnu karijeru nakon 45 godina rada na istoj lokaciji. Gotovo pola vijeka posvetio je njemačkoj marki, ostavljajući nasljeđe svog rada na montažnoj traci integrisano u hiljadama automobila. Kako bi obilježili njegov odlazak u penziju, čelnici kompanije odlučili su svom "gasterbajteru" pokloniti nešto zaista posebno.

Prije glavnog poklona, prvo je primio minijaturnu maketu BMW-ovog tornja u Minhenu gdje se nalazi sjedište kompanije. Ali, onda je usljedilo veliko iznenađenje: BMW mu je poklonio sportski auto, i to ni manje ni više nego crveni BMW M3, jedan od najomiljenijih modela u istoriji bavarske kompanije.

Emotivan oproštaj, koji je odmah postao viralan na društvenim mrežama, podvlači duboko ukorijenjenu istoriju turskih radnika koji su pomogli u izgradnji okosnice nemačke automobilske industrije tokom proteklih nekoliko decenija.

Kako se industrija kreće ka automatizaciji i novim tehnologijama, ovaj poklon služi kao snažan podsjetnik na ljudski rad koji je definisao globalni uspeh BMW-a. Gest je izazvao širok spektar pozitivnih reakcija kao redak primer poslodavca koji ceni dugoročnu lojalnost svojih zaposlenih, piše B92