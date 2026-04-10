Vic dana: Moj pas

Foto: pexels/Count Chris

Učiteljica kaže Perici: Perice, tvoj sastav na temu "Moj pas" je isti kao sastav tvog brata. Ja mislim da si ga prepisao.



Perica: Ma nije to učiteljice, nego imamo istog psa!

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.