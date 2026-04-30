Pripadnici ovih horoskopskih znakova stalno očekuju najgore

Neki ljudi prirodno naginju oprezu, analiziranju i predviđanju mogućih problema.

Iako to ponekad može biti korisno, kod određenih horoskopskih znakova ta se osobina pretvara u stalno očekivanje negativnog ishoda.

Takav način razmišljanja često proizlazi iz potrebe za kontrolom, straha od razočaranja ili duboko ukorijenjene nesigurnosti.

U nastavku su znakovi koji najčešće razmišljaju u tom smjeru i razlozi zbog kojih im je teško opustiti se.

Djevica

Djevica je poznata po svojoj analitičnosti i potrebi da sve drži pod kontrolom. Upravo zbog toga često razmišlja unaprijed i pokušava predvidjeti svaki mogući scenarij, uključujući i one najgore.

Njena namjera nije pesimizam, već priprema. Ipak, takav način razmišljanja lako je odvede u pretjeranu zabrinutost.

Djevica teško prepušta stvari slučaju i često vjeruje da će, ako se dovoljno pripremi, izbjeći razočaranje.

Problem nastaje kada stalno razmišljanje o negativnim ishodima počne uticati na njeno raspoloženje i odnose s drugima.

Rak

Rak je izrazito emotivan i duboko vezan uz sigurnost i bliskost. Upravo zbog te osjetljivosti često očekuje najgore kako bi se zaštitio od potencijalne boli.

Kada osjeti i najmanju promjenu u ponašanju drugih, lako zaključi da nešto nije u redu.

Njegova intuicija je snažna, ali ponekad ga vodi u pogrešnom smjeru, osobito kada strah preuzme kontrolu.

Rak često zamišlja scenarije u kojima gubi ono što mu je važno, što ga dodatno opterećuje.

Jarac

Jarac je realan i prizemljen znak, ali ta realnost često prelazi u pesimizam. On vjeruje da je bolje očekivati najgore i biti spreman nego se nadati i razočarati.

Ovakav stav proizlazi iz njegove potrebe za stabilnošću i kontrolom. Jarac rijetko prepušta stvari slučaju i uvijek razmišlja nekoliko koraka unaprijed.

Iako ga to čini odgovornim i pouzdanim, može ga spriječiti da uživa u trenutku i vidi pozitivne strane situacije.

Škorpija

Škorpije imaju snažan instinkt i izraženu potrebu za kontrolom. Teško vjeruje drugima i često očekuje skrivene motive iza tuđih postupaka.

Zbog toga nerijetko zamišlja najgore moguće scenarije, posebno kada su u pitanju odnosi.

Njegova intuicija zna biti tačna, ali isto tako može pojačati sumnju i nepovjerenje. Škorpion radije pretpostavi negativno nego da bude iznenađen ili povrijeđen prenosi index.