Hakeri vrebaju svaki vaš klik: Uz 5 trikova kradu lozinke dok vi mislite da ste sigurni

Postoji pet je najčešćih načina na koje hakeri dolaze do vaših podataka i preuzimaju kontrolu nad nalozima. Uz ove konkretne savjete bolje zaštitite svoje podatke i povećajte bezbjednost na internetu.

Iako su danas sve dostupnije napredne metode zaštite poput biometrijske autentifikacije, jednokratnih kodova i savremenih "passkey" rješenja, lozinke i dalje ostaju najzastupljeniji način prijave. Upravo zbog toga predstavljaju i najčešću metu hakera, koji neprestano usavršavaju tehnike za njihovo otkrivanje.

Jedna od najpoznatijih metoda je takozvani "brute-force" napad, pri kojem se pomoću automatizovanih alata isprobava ogroman broj kombinacija dok se ne pronađe tačna lozinka. Zahvaljujući snažnim računarima i sofisticiranom softveru, ovakvi napadi su danas brži i efikasniji nego ikada.

Ipak, slabost nije samo u tehnologiji zaštite - veliki problem predstavljaju i loše navike korisnika. Razumijevanje načina na koje hakeri kompromituju naloge prvi je i najvažniji korak ka boljoj zaštiti ličnih podataka.

Kako funkcionišu fišing i manipulacija

Jedan od najčešćih načina krađe podataka oslanja se više na ljudske greške nego na tehničke slabosti. Fišing i društveni inženjering podrazumijevaju obmanu korisnika putem lažnih mejlova, sajtova ili poruka koje izgledaju potpuno legitimno. Napadači često imitiraju poznate servise ili tehničku podršku kako bi korisnika naveli da sam unese svoje poverljive informacije.

Ovi napadi uspevaju jer igraju na osjećaj hitnosti ili poverenja. Najefikasnija zaštita je oprez: uvijek provjeravajte adresu sajta, identitet pošiljaoca i izbegavajte klikove na sumnjive linkove. Takođe, uključivanje višefaktorske autentifikacije značajno smanjuje rizik čak i ako vaši podaci procure.

Najopasnija greška - ista lozinka za sve naloge

Korišćenje iste lozinke na više naloga spada među najveće bezbjednosne propuste. U svetu gdje su hakerski napadi i curenja podataka svakodnevica, kompromitovanje jednog naloga može automatski ugroziti sve ostale povezane servise.

Istraživanja pokazuju da veliki broj korisnika i dalje koristi iste kombinacije lozinki, što značajno olakšava posao napadačima. Kada jednom dođu do vašeg mejla i lozinke, lako ih mogu testirati na drugim platformama. Rješenje je jednostavno: za svaku uslugu koristite jedinstvenu lozinku i nikada je ne dijelite sa drugim nalozima.

Zlonamjerni softver i krađa podataka

Zlonamjerni programi, poput virusa, špijunskog softvera i ucjenjivačkog softvera, predstavljaju ozbiljnu pretnju za bezbjednost vaših lozinki. Oni mogu pratiti unos sa tastature, bilježiti aktivnosti ili čak potpuno zaključati uređaj dok ne ispunite zahteve napadača.

Infekcije se najčešće šire putem sumnjivih fajlova, aplikacija ili USB uređaja. Da biste se zaštitili, važno je redovno skenirati sistem, koristiti proverene bezbednosne alate i izbjegavati preuzimanje sadržaja iz nepoznatih izvora. Takođe, nikada se ne prijavljujte na lične naloge sa javnih ili nepoznatih uređaja.

Kada mreža postane zamka

Napadi presretanjem podataka nastaju kada se napadač "ubaci" između korisnika i servisa koji koristi, često putem kompromitovanih javnih mreža. Na taj način može pratiti komunikaciju i prikupljati osetljive informacije, a da korisnik ni ne primeti.

Prijetnja, međutim, ne mora biti samo digitalna. Neko može jednostavno posmatrati vaš ekran dok unosite lozinku ili pronaći podatke koje ste zapisali na papiru.

