Hakeri vam kradu sve podatke za samo 45 sekundi: Upozorenje za korisnike Androida

01.04.2026 08:12

Novi sigurnosni propust u MediaTek procesorima izazvao je uzbunu među korisnicima Android telefona širom svijeta. Hakeri sada mogu za manje od minut pristupiti osjetljivim podacima.

Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da kritičan propust, označen kao CVE‑2026‑20435, pogađa veliki broj Android uređaja. Eksploit omogućava napadaču da u roku od 45 sekundi izvadi veoma osjetljive informacije, čak i sa isključenog ili zaključanog telefona.

Problem se nalazi u softverskom sloju koji se aktivira prije nego što Android operativni sistem uopšte startuje. Njegova uloga je da štiti telefon i provjerava bezbjednost prije nego što sistem krene, ali otkriveni propust potpuno zaobilazi ovu zaštitu, ostavljajući uređaje ranjivim.

Бањалука, путеви, киша

Društvo

Ne krećite na put bez zimske opreme! Kolovozi mokri i klizavi

Stručnjaci iz sigurnosnog tima Ledger Donjon pokazali su da je moguće, koristeći običan USB kabl, bez interneta, malvera ili otključavanja ekrana, pristupiti PIN‑u telefona, dešifrovati kompletnu memoriju i čak ukrasti sd fraze iz mobilnih kripto novčanika kao što su Trust Valet, Kraken Valet i Fantom.

Ovaj napad ne zahtijeva nikakvu posebnu aplikaciju niti lozinku, traje oko 45 sekundi i funkcioniše čak i ako je telefon potpuno isključen. Sve što je potrebno je da napadač ukrade uređaj, priključi ga na računar i pusti eksploit da radi.

Procjene pokazuju da ovaj propust može potencijalno ugroziti čak oko 25 odsto svih Android telefona na tržištu, jer se MediaTek čipovi nalaze u mnogim popularnim uređajima, posebno srednje klase.

MediaTek je još početkom godine pripremio softversku ispravku i poslao je proizvođačima telefona, ali to ne znači da je zakrpa već stigla do svih korisnika. Proizvođači moraju da uključe peč u svoja Android ažuriranja i pošalju ga korisnicima, što često može trajati sedmicama ili čak mjesecima.

Zbog toga veliki broj uređaja i dalje ostaje ranjiv, što ovu ranjivost čini posebno ozbiljnom.

Kako se zaštititi

Ovo otkriće posebno je važno za one koji koriste telefon kao kripto novčanik. Stručnjaci jasno upozoravaju: smartfon nikada nije dizajniran da bude ultra‑siguran trezor. Ako čuvate bitne lozinke ili kriptovalute na telefonu, provjerite podešavanja i odmah instalirajte svako dostupno ažuriranje sistema. Takođe, nikada ne ostavljajte telefon bez nadzora - dovoljno je samo jedna minuta da izgubite sve što je na njemu.

Još jedan praktičan savjet: uvijek koristite hardverski novčanik za čuvanje kriptovaluta umjesto da ih držite direktno na telefonu. Na taj način, čak i ako vaš uređaj bude ranjiv ili ukraden, vaša digitalna imovina ostaje sigurna, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави

Društvo

Ne krećite na put bez zimske opreme! Kolovozi mokri i klizavi

4 d

0
Гасовод

Ekonomija

Prvi put od januara 2023. prosječne cijene gasa u Evropi premašile 600 dolara

4 d

0
Беба

Društvo

Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Srpska bogatija za 16 beba

4 d

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanijahu: Izrael pogodio Iran i njegovu terorističku osovinu sa "10 pošasti"

4 d

0

Više iz rubrike

Астронаут снимио љубичасти "објекат са пипцима", јавност у страху

Nauka i tehnologija

Astronaut snimio ljubičasti "objekat sa pipcima", javnost u strahu

4 d

0
Јапан направио "нафту од воде"!

Nauka i tehnologija

Japan napravio "naftu od vode"!

5 d

0
Лого НАСА свемирске агенције

Nauka i tehnologija

NASA šalje ljude na Mjesec poslije više od pola vijeka

5 d

0
Земља

Nauka i tehnologija

Šta bi se desilo sa Zemljom kada bi Sunce odjednom nestalo

6 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

