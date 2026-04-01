Hakeri vam kradu sve podatke za samo 45 sekundi: Upozorenje za korisnike Androida

Novi sigurnosni propust u MediaTek procesorima izazvao je uzbunu među korisnicima Android telefona širom svijeta. Hakeri sada mogu za manje od minut pristupiti osjetljivim podacima.

Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da kritičan propust, označen kao CVE‑2026‑20435, pogađa veliki broj Android uređaja. Eksploit omogućava napadaču da u roku od 45 sekundi izvadi veoma osjetljive informacije, čak i sa isključenog ili zaključanog telefona.

Problem se nalazi u softverskom sloju koji se aktivira prije nego što Android operativni sistem uopšte startuje. Njegova uloga je da štiti telefon i provjerava bezbjednost prije nego što sistem krene, ali otkriveni propust potpuno zaobilazi ovu zaštitu, ostavljajući uređaje ranjivim.

Stručnjaci iz sigurnosnog tima Ledger Donjon pokazali su da je moguće, koristeći običan USB kabl, bez interneta, malvera ili otključavanja ekrana, pristupiti PIN‑u telefona, dešifrovati kompletnu memoriju i čak ukrasti sd fraze iz mobilnih kripto novčanika kao što su Trust Valet, Kraken Valet i Fantom.

Ovaj napad ne zahtijeva nikakvu posebnu aplikaciju niti lozinku, traje oko 45 sekundi i funkcioniše čak i ako je telefon potpuno isključen. Sve što je potrebno je da napadač ukrade uređaj, priključi ga na računar i pusti eksploit da radi.

Procjene pokazuju da ovaj propust može potencijalno ugroziti čak oko 25 odsto svih Android telefona na tržištu, jer se MediaTek čipovi nalaze u mnogim popularnim uređajima, posebno srednje klase.

MediaTek je još početkom godine pripremio softversku ispravku i poslao je proizvođačima telefona, ali to ne znači da je zakrpa već stigla do svih korisnika. Proizvođači moraju da uključe peč u svoja Android ažuriranja i pošalju ga korisnicima, što često može trajati sedmicama ili čak mjesecima.

Zbog toga veliki broj uređaja i dalje ostaje ranjiv, što ovu ranjivost čini posebno ozbiljnom.

Kako se zaštititi

Ovo otkriće posebno je važno za one koji koriste telefon kao kripto novčanik. Stručnjaci jasno upozoravaju: smartfon nikada nije dizajniran da bude ultra‑siguran trezor. Ako čuvate bitne lozinke ili kriptovalute na telefonu, provjerite podešavanja i odmah instalirajte svako dostupno ažuriranje sistema. Takođe, nikada ne ostavljajte telefon bez nadzora - dovoljno je samo jedna minuta da izgubite sve što je na njemu.

Još jedan praktičan savjet: uvijek koristite hardverski novčanik za čuvanje kriptovaluta umjesto da ih držite direktno na telefonu. Na taj način, čak i ako vaš uređaj bude ranjiv ili ukraden, vaša digitalna imovina ostaje sigurna, prenosi Informer.