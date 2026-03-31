NASA šalje ljude na Mjesec poslije više od pola vijeka

NASA priprema lansiranje na Mjesec svemirske misije Artemis sa prvom ljudskom posadom poslije više od 53 godine, prenijeli su američki mediji.

Artemis je ključni probni let u okviru širih lunarnih ciljeva i nastojanja Sjedinjenih Američkih Država da potvrde prednost u svemirskoj trci uprkos rastućoj konkurenciji sa Kinom, prenosi Rojters.

Tri američka i jedan kanadski astronaut trebalo bi da polete u srijedu u svemirskoj kapsuli Orion koju će raketa "Space Launch System" ponijeti u 10-dnevnu probnu misiju u orbitu oko Mjeseca.

Ova misija je prvi let sa posadom u NASA programu Artemis kojim SAD nastoje da uspostave redovne letove na Mjesec.

Još od svemirskog programa Apola 17. 1972. godine ljudi nisu sletjeli na površinu Mjeseca, ali NASA namjerava da ponovi taj podvig 2028. godine na surovom mjesečevom lunarnom južnom polu.

Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja koja je poslala ljude Mjesec u okviru šest lunarnih slijetanja tokom programa Apolo pokrenutih u periodu svemirskog nadmetanja sa nekadašnjim Sovjetskim Savezom.