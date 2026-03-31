Logo
Large banner

NASA šalje ljude na Mjesec poslije više od pola vijeka

Autor:

ATV
31.03.2026 07:24

Komentari:

0
НАСА шаље људе на Мјесец послије више од пола вијека
Foto: Tanjug/AP/John Raoux

NASA priprema lansiranje na Mjesec svemirske misije Artemis sa prvom ljudskom posadom poslije više od 53 godine, prenijeli su američki mediji.

Artemis je ključni probni let u okviru širih lunarnih ciljeva i nastojanja Sjedinjenih Američkih Država da potvrde prednost u svemirskoj trci uprkos rastućoj konkurenciji sa Kinom, prenosi Rojters.

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanijahu: Ne želim da odredim vremenski okvir za kraj rata sa Iranom

Tri američka i jedan kanadski astronaut trebalo bi da polete u srijedu u svemirskoj kapsuli Orion koju će raketa "Space Launch System" ponijeti u 10-dnevnu probnu misiju u orbitu oko Mjeseca.

Ova misija je prvi let sa posadom u NASA programu Artemis kojim SAD nastoje da uspostave redovne letove na Mjesec.

Još od svemirskog programa Apola 17. 1972. godine ljudi nisu sletjeli na površinu Mjeseca, ali NASA namjerava da ponovi taj podvig 2028. godine na surovom mjesečevom lunarnom južnom polu.

илу-водостај-25112025

Republika Srpska

Normalizuje se stanje na vodotocima: Na oprezu Doboj, Petrovo, Modriča, Šamac i Vukosavlje

Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja koja je poslala ljude Mjesec u okviru šest lunarnih slijetanja tokom programa Apolo pokrenutih u periodu svemirskog nadmetanja sa nekadašnjim Sovjetskim Savezom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

NASA

Mjesec

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Društvo

Visoki troškovi dižu cijene hrane

1 h

0
Посланик осуђен на четири године затвора због напада на колегу

Svijet

Poslanik osuđen na četiri godine zatvora zbog napada na kolegu

1 h

0
Славимо светог Кирила: Данас се болесни моле за здравље

Društvo

Slavimo svetog Kirila: Danas se bolesni mole za zdravlje

1 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Pogođen kuvajtski tanker, moguće izlivanje nafte

1 h

1

Više iz rubrike

Земља

Nauka i tehnologija

Šta bi se desilo sa Zemljom kada bi Sunce odjednom nestalo

10 h

0
Хакери "пробијају" све заштите: Ови ТикТок налози нестају пред очима власника

Nauka i tehnologija

Hakeri "probijaju" sve zaštite: Ovi TikTok nalozi nestaju pred očima vlasnika

18 h

0
Да ли су ботови и АИ преузели интернет?

Nauka i tehnologija

Da li su botovi i AI preuzeli internet?

21 h

0
Вјештачка интелигенција диктира тржиште рада: Који су послови будућности?

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija diktira tržište rada: Koji su poslovi budućnosti?

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

56

Dan žalosti u Drvaru zbog tragične smrti mladog policajca

08

54

Pao napadač koji je izbo ženu nasred ulice

08

50

Vidović: Danas plata radnicima Željeznica

08

47

Igor zaklao majku, pa sam pozvao policiju

08

45

Nabujale rijeke i potoci u Sanskom Mostu, stanovništvo se poziva na oprez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner