Slavimo svetog Kirila: Danas se bolesni mole za zdravlje

Славимо светог Кирила: Данас се болесни моле за здравље
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Kirila Jerusalimskog, patrijarha i teologa koji je živeo u 4. vijeku. Na njegov dan, bolesni se u crkvi mole za zdravlje, a poljoprivrednici ostaju kod kuće.

Sveti Kiril rođen je u Jerusalimu u vreme vladavine cara Konstantina Velikog. Još je 346. godine postao sveštenik, a 350. je preuzeo presto jerusalimskog patrijarha nakon blaženog Maksima.

Život ovog svetitelja obilježile su brojne borbe za očuvanje pravoslavne vjere, zbog čega je tri puta bio zbačen sa prestola i proterivan. Konačno, tokom vladavine cara Teodosija Velikog, vraćen je na mjesto patrijarha i proveo mirnih osam godina u službi crkve.

Prema hrišćanskom predanju, za vrijeme jačanja arijevskog učenja, na praznik Pedesetnice u Jerusalimu se pojavilo znamenje Krsta, svijetlije od sunca.

Ovaj fenomen, vidljiv iznad Jerusalima i Gore Jeleonske, trajao je nekoliko časova i, kako se vjeruje, ojačao pravoslavnu vjeru u borbi protiv jeretičkih učenja.

Još jedno čudo, kako hrišćani vjeruju, dogodilo se u vrijeme cara Julijana Odstupnika, koji je pokušao da ponizi hrišćanstvo nagovarajući Jevreje da obnove Hram Solomonov.

Prema predanju, molitve Svetog Kirila dovele su do razornog zemljotresa koji je porušio iznova sazidane delove hrama, a kada su Jevreji pokušali ponovo da grade, novi potres je uništio i preostale temelje.

Sveti Kiril Jerusalimski ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih crkvenih otaca, a njegova djela i borba za pravoslavlje i danas imaju veliko značenje. Njegovo učenje i svjedočenja o čudesnim događajima prenose se kroz vijekove, podsjećajući vjernike na snagu vjere i istrajnosti.

Danas ga vjernici proslavljaju uz molitve i bogosluženja u crkvama širom pravoslavnog svijeta.

Negde u narodu postoji vjerovanje da rad u polju na današnji dan donosi nevrijeme, a bolesni treba da se pomole u crkvi za zdravlje, prenosi Informer.

