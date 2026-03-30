Evropa u strahu: "Posljedice će biti ogromne"

30.03.2026 23:01

Европа у страху: "Посљедице ће бити огромне"
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto (Guido Crosetto) iznio je dramatično upozorenje o ratu sa Iranom, navodeći da raspolaže „zastrašujućim“ informacijama koje ukazuju na eskalaciju sukoba čije će posljedice osjetiti cijela Evropa.

U intervjuu za list „Republika“ (La Repubblica), Krozeto je bio direktniji nego ikada, ističući da prijetnja nije samo vojna, već i društvena i ekonomska.

„Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu da spavam. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim sedmicama, kao i od posljedica koje će to imati na ekonomiju i svakodnevni život“, izjavio je Krozeto.

Ministar je takođe naveo da Italija nije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do sadašnje napete situacije.

Krozeto je poručio da njegova zemlja ne podržava rat sa Iranom i da ih „niko nije pitao za mišljenje“, kao i da smatra da bi rat mogao biti dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana.

„Iran je veći, brojniji i istorijski snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom“, upozorio je on.

Iako nije ulazio u detalje, analitičari vjeruju da se njegova zabrinutost najvećim dijelom odnosi na Ormuski moreuz, ključnu tačku za svjetsku trgovinu energentima.

(b92)

