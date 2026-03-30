Lažna učiteljica osuđena na 4.5 godine zatvorske kazne

Autor:ATV
Komentari:0
Žena je godinama radila kao nastavnica u nekoliko njemačkih saveznih pokrajina, bez odgovarajućih kvalifikacija. Sada mora u zatvor četiri i po godine.
Okružni sud u Hajdelbergu proglasio je 41-godišnjakinju, koja je sve priznala, krivom za prevaru i falsifikovanje isprava.
Sudija je izjavio da je potrebno da vrati oko 124.000 evra (242.510 KM).
Prema sudu, kazna obuhvata i uslovne kazne za ranija krivična djela.
Žena je predavala matematiku, fiziku i hemiju u privatnim školama u Hajdelbergu i Homburgu. Falsifikovala je diplome sa fakulteta, kao i uvjerenje da nije kažnjavana, bez evidencije o prethodnim djelima.
Svijet
Samo u Hajdelbergu, prema navodima suda, od 2021. do 2024. godine, prevarom je stekla bruto platu od skoro 200.000 evra (391.150 KM).
U Homburgu je od januara do aprila prošle godine zaradila oko 11.000 evra (21.510 KM). Zbog sličnih djela je ranije već osuđivana.
Osim toga, navodno je podnijela zahtjev za kredit u banci od 25.000 evra (48.890 KM), koristeći krivotvorene potvrde o primanjima, prenosi Radio Sarajevo.
Advokat je prošlog ponedjeljka, na početku suđenja, u ime svoje klijentkinje priznao sve optužbe.
Tada je tobožnja učiteljica rekla da osjeća „krajnju sramotu“. Tokom izricanja presude djelovala je potreseno, piše DPA.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu