Lažna učiteljica osuđena na 4.5 godine zatvorske kazne

Žena je godinama radila kao nastavnica u nekoliko njemačkih saveznih pokrajina, bez odgovarajućih kvalifikacija. Sada mora u zatvor četiri i po godine.

Okružni sud u Hajdelbergu proglasio je 41-godišnjakinju, koja je sve priznala, krivom za prevaru i falsifikovanje isprava.

Sudija je izjavio da je potrebno da vrati oko 124.000 evra (242.510 KM).

Prema sudu, kazna obuhvata i uslovne kazne za ranija krivična djela.

Žena je predavala matematiku, fiziku i hemiju u privatnim školama u Hajdelbergu i Homburgu. Falsifikovala je diplome sa fakulteta, kao i uvjerenje da nije kažnjavana, bez evidencije o prethodnim djelima.

Samo u Hajdelbergu, prema navodima suda, od 2021. do 2024. godine, prevarom je stekla bruto platu od skoro 200.000 evra (391.150 KM).

U Homburgu je od januara do aprila prošle godine zaradila oko 11.000 evra (21.510 KM). Zbog sličnih djela je ranije već osuđivana.

Osim toga, navodno je podnijela zahtjev za kredit u banci od 25.000 evra (48.890 KM), koristeći krivotvorene potvrde o primanjima, prenosi Radio Sarajevo.

Advokat je prošlog ponedjeljka, na početku suđenja, u ime svoje klijentkinje priznao sve optužbe.

Tada je tobožnja učiteljica rekla da osjeća „krajnju sramotu“. Tokom izricanja presude djelovala je potreseno, piše DPA.