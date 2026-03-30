Naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz: Prijedlog zakona u iranskom parlamentu?

30.03.2026 22:44

Хормушки мореуз
Foto: Google maps

Iranski parlament odobrio je danas prijedlog zakona o uvođenju taksi za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uz mogućnost zabrane prolaska američkim i izraelskim plovilima, javila je agencija Fars.

Kako se navodi, predlog je prethodno usvojio Odbor za nacionalnu bezbjednost iranskog parlamenta, a ukoliko stupi na snagu, predviđa uvođenje sistema naplate prolaza kroz ovaj strateški plovni put u iranskoj valuti rijalima.

Prijedlog zakona uključuje i zabranu prolaska brodovima iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, kao i državama koje uvode jednostrane sankcije Iranu.

Takođe se ističe pravo Irana na suverenitet nad Ormuskim moreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte i gasa.

Prema navodima agencije, Oman bi trebalo da učestvuje u oblikovanju pravnog okvira za sprovođenje ovog zakona.

Za sada nije precizirano kada bi zakon mogao da stupi na snagu.

Kako je prethodno izvjestio Blumberg pozivajući se na izvore, Iran je prošle nedjelje navodno počeo da naplaćuje tranzitne takse pojedinim komercijalnim brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, a u pojedinim slučajevima traži uplate i do dva miliona američkih dolara.

Prethodno je, 3. marta, savjetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svjetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem.

"Ormuski moreuz je zatvoren i gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe", poručio je on.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

