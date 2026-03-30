Iran neće kontrolisati Ormuski moreuz: "Oni su ludi vjerski fanatici"

Američki državni sekretar Marko Rubio komentarisao je rastuće tenzije s Iranom, poručivši da se prijetnje Teherana o trajnoj kontroli Ormuskog moreuza i uvođenju sistema naplate neće tolerisati.

"To se neće dozvoliti", izjavio je Rubio, dodajući da predsjednik Donald Tramp ima na raspolaganju niz opcija da takav scenario spriječi.

Rubio je uputio oštre kritike na račun iranskog rukovodstva.

"Ti ljudi su ludaci. Oni su ludi. Vjerski fanatici", rekao je Rubio.

Svijet Marko Rubio otkrio kada bi mogao biti gotov rat u Iranu

Iako kaže da primećuje promjenu u komunikaciji iranskih zvaničnika, Rubio poziva na oprez i provjeru njihovih stvarnih sposobnosti.

"Očigledno postoje ljudi tamo koji nam se obraćaju na načine na koje nam se prethodni iranski vođa nije obraćao", rekao je.

Svijet Predznak mira? Još brodova prolazi kroz Ormuski moreuz

Naglasio je, međutim, da te najave treba testirati.

"Neke od stvari za koje kažu da su spremni da učine – moramo da vidimo mogu li ih zaista i ostvariti. To moramo vrlo snažno testirati", zaključio je Rubio.

(Indeks)