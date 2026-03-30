Logo
Large banner

Iran neće kontrolisati Ormuski moreuz: "Oni su ludi vjerski fanatici"

Autor:

ATV
30.03.2026 15:13

Komentari:

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Američki državni sekretar Marko Rubio komentarisao je rastuće tenzije s Iranom, poručivši da se prijetnje Teherana o trajnoj kontroli Ormuskog moreuza i uvođenju sistema naplate neće tolerisati.

"To se neće dozvoliti", izjavio je Rubio, dodajući da predsjednik Donald Tramp ima na raspolaganju niz opcija da takav scenario spriječi.

Rubio je uputio oštre kritike na račun iranskog rukovodstva.

"Ti ljudi su ludaci. Oni su ludi. Vjerski fanatici", rekao je Rubio.

Марко Рубио

Svijet

Marko Rubio otkrio kada bi mogao biti gotov rat u Iranu

Iako kaže da primećuje promjenu u komunikaciji iranskih zvaničnika, Rubio poziva na oprez i provjeru njihovih stvarnih sposobnosti.

"Očigledno postoje ljudi tamo koji nam se obraćaju na načine na koje nam se prethodni iranski vođa nije obraćao", rekao je.

Хормушки мореуз

Svijet

Predznak mira? Još brodova prolazi kroz Ormuski moreuz

Naglasio je, međutim, da te najave treba testirati.

"Neke od stvari za koje kažu da su spremni da učine – moramo da vidimo mogu li ih zaista i ostvariti. To moramo vrlo snažno testirati", zaključio je Rubio.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hormuški moreuz

Marko Rubio

Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Умро Карлос Вестендорп

Svijet

Umro Karlos Vestendorp

1 h

2
Тинејџер планирао масакр у школи: Пратио је ову групу

Svijet

Tinejdžer planirao masakr u školi: Pratio je ovu grupu

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp zaprijetio odmazdom ako se uskoro ne postigne sporazum

2 h

0
Полиција, Француска

Svijet

Skandal u Francuskoj: Masoni naručivali ubistva

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner