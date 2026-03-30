Umro Karlos Vestendorp

Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i nekadašnji ministar vanjskih poslova Španije Karlos Vestendorp preminuo je danas u 89. godini.

Jedna od najznačajnijih prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se nakon mandata u Vladi Španije, kada je preuzeo poziciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini između 1997. i 1999. godine.

Ovdašnjoj javnosti Vestendorp je poznat po prijetnjama zvaničnicima, a najviše po smjeni tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena.

Osim toga, poznat je i po nametanju Zakona o zastavi BiH.

Vestendorp je bio ministar inostranih poslova Španije između 1995. i 1996. godine u vladi Felipea Gonzaleza, u periodu koji je obilježilo intenziviranje evropske agende i aktivno učešće Španije u međunarodnoj politici.