Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

Danas će biti izvođeni radovi u ulicama Doste Protić (Jablan), Jug Bogdanovoj (Starčevica), Avalskoj (Vrbanja) i u Jagarama (Karanovac), saopštili su iz Vodovoda.

Ekipe "Vodovoda" zadužene za lokalne vodovode danas će mijenjati pumpu u Ledenicama, zbog čega će bez vode biti Ledenice i Racune.

U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.