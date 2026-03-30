Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

30.03.2026 16:09

Бањалука
"Čistoća" je dostavila zahtjev za poskupljenje za nekih 30 odsto u odnosu na trenutnu cijenu, potvrdio je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

"Ja generalno zaista nisam za poskupljenje, pogotovo u ovim uslovima. Sutra ćemo morati da razmotrimo zahtjev čistoće, jer prijete štrajkom i zaustavljanjem odvoza komunalnog otpada, što zaista može biti ovaj ozbiljan problem u Banjaluci", naveo je Ninković.

