Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

"Čistoća" je dostavila zahtjev za poskupljenje za nekih 30 odsto u odnosu na trenutnu cijenu, potvrdio je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

"Ja generalno zaista nisam za poskupljenje, pogotovo u ovim uslovima. Sutra ćemo morati da razmotrimo zahtjev čistoće, jer prijete štrajkom i zaustavljanjem odvoza komunalnog otpada, što zaista može biti ovaj ozbiljan problem u Banjaluci", naveo je Ninković.