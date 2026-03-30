Evakuisan tržni centar Delta, oglasila se policija

"Danas oko 14,40 časova prijavljeno je da je na mejl adresu tržnog centra u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. U toku je evakuacija objekta i slijedi vršenje protivdiverzionog pregleda", saopšteno je iz policije za ATV.

Novinar ATV-a koji se nalazi u krugu tržnog centra javlja da je više policijskih patrola oko i u krugu tržnog centra, a blokirana je i kružna raskrsnica.

Podsjetimo, jutros je u nekoliko banjalučkih škola stigla dojava o postavljenim bombama zbog čega su reagovali pripadnici MUP-a Republike Srpske.