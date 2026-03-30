Logo
Large banner

Evakuisan tržni centar Delta, oglasila se policija

Autor:

Slaviša Đurković
30.03.2026 15:38

Komentari:

0
Евакуисан тржни центар Делта, огласила се полиција
Foto: ATV

Zbog dojave o postavljenoj bombi u tržnom centru Delta policija je evakuisala prisutne.

"Danas oko 14,40 časova prijavljeno je da je na mejl adresu tržnog centra u Banjaluci stigla poruka da je postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici postupaju po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom. U toku je evakuacija objekta i slijedi vršenje protivdiverzionog pregleda", saopšteno je iz policije za ATV.

Novinar ATV-a koji se nalazi u krugu tržnog centra javlja da je više policijskih patrola oko i u krugu tržnog centra, a blokirana je i kružna raskrsnica.

Podsjetimo, jutros je u nekoliko banjalučkih škola stigla dojava o postavljenim bombama zbog čega su reagovali pripadnici MUP-a Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dojava o bombi

tržni centar

Delta Planet

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

колона код Делте

Banja Luka

Kolaps u Banjaluci: Kilometarske kolone kod "Delte"

40 min

0
Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Banja Luka

Proglašena vanredna situacija u Banjaluci

52 min

0
Дојава о бомби

Banja Luka

Dojava o bombi u tržnom centru "Delta" u Banjaluci

57 min

1
Нова дојава о бомби, у току евакуација Гимназије у Бањалуци

Banja Luka

Nova dojava o bombi, u toku evakuacija Gimnazije u Banjaluci

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Zakazana sjednica Predsjedništva SNSD-a

16

09

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

16

08

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

16

07

Novak Đoković stiže u Zenicu na utakmicu BiH - Italija

16

03

Drama u Prištini: Urušio se put, sve propalo u ogromnu rupu!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner