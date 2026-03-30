Proglašena vanredna situacija u Banjaluci

Autor:Slaviša Đurković
Zbog obilnih snježnih padavina Štab za vanredne situacije Banjaluka proglasio je danas, 30. mart, vanrednu situaciju u mjesnim zajednicama koje su najviše pogođene.
"Vanredna situacija usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama proglašena je u sljedećim mjesnim zajednicama: Stričići, Pavići, Donja Kola, Kola, Bočac, Agino Selo, Ljubačevo, Krmine, Krupa na Vrbasu, Rekavice 1 i 2, Karanovac, Stračevica Debeljaci, Priječani, Startinska, Bronzani Majdan, Kmećani, Goleši i Česma", saopšteno je stranici Grada.
Štab je donio i zaključak da se formira Stručno-operativni tim za rješavanje izazova nastalih usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama, koji je ovlašten da u ime Štaba razmotri i predloži donošenje naredbe o mobilizaciji i upotrebi snaga i sredstava za zaštitu i spasavanje na području Banjaluke, a za potrebe rješavanja izazova nastalih usljed vanredne situacije.
Banjalučko prigradsko naselje Bukvalek udaljeno svega pet kilometara od grada zbog snježnih padavina nije imalo struje od petka.
Putna služba nije reagovala, a autobuski saobraćaj je u potpunosti obustavljen.
Glavni put je u takvom stanju da se dva vozila ne mogu mimoići, što dodatno ugrožava bezbjednost i normalno funkcionisanje života u naselju.
Problemi u Banjaluci: Mještani održali mirni protest
Zbog odrona u naselju Priječani (put od Banjaluke prema Velikom Blašku), kod Lovačkog restorana saobraćaj se odvija otežano jednom kolovoznom trakom.
Na putnom pravcu Podgradci-Mrakovica, saobraćaj je i dalje obustavljen, zbog obrušenih grana sa drveća i snijega na kolovozu.
