Proglašena vanredna situacija u Banjaluci

Zbog obilnih snježnih padavina Štab za vanredne situacije Banjaluka proglasio je danas, 30. mart, vanrednu situaciju u mjesnim zajednicama koje su najviše pogođene.

"Vanredna situacija usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama proglašena je u sljedećim mjesnim zajednicama: Stričići, Pavići, Donja Kola, Kola, Bočac, Agino Selo, Ljubačevo, Krmine, Krupa na Vrbasu, Rekavice 1 i 2, Karanovac, Stračevica Debeljaci, Priječani, Startinska, Bronzani Majdan, Kmećani, Goleši i Česma", saopšteno je stranici Grada.

Štab je donio i zaključak da se formira Stručno-operativni tim za rješavanje izazova nastalih usljed elementarne nepogode izazvane obilnim snježnim padavinama, koji je ovlašten da u ime Štaba razmotri i predloži donošenje naredbe o mobilizaciji i upotrebi snaga i sredstava za zaštitu i spasavanje na području Banjaluke, a za potrebe rješavanja izazova nastalih usljed vanredne situacije.

Bukvalek bez struje tri dana

Banjalučko prigradsko naselje Bukvalek udaljeno svega pet kilometara od grada zbog snježnih padavina nije imalo struje od petka.

Putna služba nije reagovala, a autobuski saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

Glavni put je u takvom stanju da se dva vozila ne mogu mimoići, što dodatno ugrožava bezbjednost i normalno funkcionisanje života u naselju.

Otežano odvijanje saobraćaja na nekoliko dionica

Zbog odrona u naselju Priječani (put od Banjaluke prema Velikom Blašku), kod Lovačkog restorana saobraćaj se odvija otežano jednom kolovoznom trakom.

Na putnom pravcu Podgradci-Mrakovica, saobraćaj je i dalje obustavljen, zbog obrušenih grana sa drveća i snijega na kolovozu.