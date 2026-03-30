Špirić: Rezultat napada na institucije Srpske - nikad jači Dodik i SNSD

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je danas Srni da su svi napadi na predsjednika Republike Srpske i institucionalnu stabilnost Srpske rezultirali nikad jačim Miloradom Dodikom i SNSD-om.

"Svi oni koji su dvije godine vodili političku bitku, vršili pravni progon predsjednika Republike Srpske i udarali na institucionalnu stabilnost Srpske dobili su nešto sasvim suprotno – nikad jačeg Milorada Dodika koji čini sve da osposobi SNSD za jednu veliku i ozbiljnu pobjedu u oktobru", istakao je Špirić.

Prema njegovim riječima, Dodik ne samo da je vraćen na političku scenu u BiH, nego i na međunarodnom planu.

"Dobili su ono što nisu željeli, dobili su jakog Milorada Dodika kao regionalnog lidera i dobili su još snažniji SNSD", naglasio je Špirić i konstatovao da su Dodikova i snaga SNSD-a rasli proporcionalno sa snagom napada na Srpsku i njene institucije.