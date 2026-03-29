Kemal Ademović napustio Elmedina Konakovića

Autor:ATV
29.03.2026
16:14
Komentari:0
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je objavio da je napustio stranku Narod i pravda.
U objavi na svom Fejsbuk profilu, Ademović je naveo da napušta sve stranačke funkcije.
"Obavještavam javnost da sam danas podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz članstva u stranci Narod i pravda", napisao je Ademović.
Banja Luka
Ni poplave ih ne sprečavaju: Evo kako su banjalučki Pink Panteri stigli na nastup
On je bio jedini član neke od stranaka Trojke (NiP, SDP, NS) u Domu naroda, a ranije je imao određene nesuglasice s predsjednikom stranke Elmedinom Konakovićem.
Ranije je stranku, takođe zbog nesuglasica sa određenim članovima stranke, napustio i njegov sin Jasmin. On je, zajedno s još nekoliko bivših članova NiP-a, formirao stranku Crvene linije.
Region
Ković: Zabrana ulaska u Hrvatsku ne može sakriti istinu o stradanju Srba
Ademović je, podsjetimo, ranije bio dugogodišnji član SDA, a bio je i prvi zamjenik predsjednika političke organizacije NiP-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
7 h0
BiH
8 h1
BiH
23 h0
BiH
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu