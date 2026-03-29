Kemal Ademović napustio Elmedina Konakovića

ATV

29.03.2026

16:14

Кемал Адемовић напустио Елмедина Конаковића

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović je objavio da je napustio stranku Narod i pravda.

U objavi na svom Fejsbuk profilu, Ademović je naveo da napušta sve stranačke funkcije.

"Obavještavam javnost da sam danas podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz članstva u stranci Narod i pravda", napisao je Ademović.

On je bio jedini član neke od stranaka Trojke (NiP, SDP, NS) u Domu naroda, a ranije je imao određene nesuglasice s predsjednikom stranke Elmedinom Konakovićem.

Ranije je stranku, takođe zbog nesuglasica sa određenim članovima stranke, napustio i njegov sin Jasmin. On je, zajedno s još nekoliko bivših članova NiP-a, formirao stranku Crvene linije.

Ademović je, podsjetimo, ranije bio dugogodišnji član SDA, a bio je i prvi zamjenik predsjednika političke organizacije NiP-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

