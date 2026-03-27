Oko 50.000 korisnika u ovom dijelu BiH bez struje

Zbog intenzivnih snježnih padavina i ozbiljnih oštećenja elektroenergetske infrastrukture, oko 50.000 korisnika u Unsko-sanskom kantonu ostalo je bez napajanja električnom energijom, a najteža je situacija u Bihaću i Cazinu.

Velika količina mokrog i teškog snijega dovela je do ekstremnog opterećenja elektroenergetske infrastrukture, što je uzrokovalo mehanička oštećenja i kvarove na prenosnim i distributivnim dalekovodima.

Iz Podružnice "Elektrodistribucije" Bihać navode da je usljed težine snijega došlo do pucanja betonskih i željeznih stubova, što dodatno ilustruje razmjere štete na mreži. Kvarove je uzrokovalo i padanje drveća i grana na vodove.

Napominju da su Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša trenutno bez napajanja električnom energijom zbog kvarova na elektroprenosnoj mreži koja nije u direktnoj nadležnosti "Elektroprivrede BiH".

Napajanje dijela Bihaća je djelimično stabilizovano.

Na terenu je 26 ekipa koje neprekidno rade na sanaciji kvarova i uspostavljanju napajanja, a prioritet je otklanjanje problema na glavnim dalekovodima i u najugroženijim područjima.

Procjenjuje se da će najveći broj kvarova na distributivnoj mreži biti saniran večeras, a da će dio radova biti nastavljen i sutra.