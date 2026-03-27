Krnji Ustavni sud: Nismo nadležni da odlučujemo o izboru Vlade Srpske

Krnji Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopušten zahtjev jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje postojanja spora između BiH i Republika Srpska u vezi s donošenjem odluka o izboru predsjednika i članova Vlade Republike Srpske zbog nenadležnosti ovog suda za odlučivanje.

Ustavni sud je u obrazloženju odluke istakao da donošenje osporenih odluka nije prouzrokovalo spor u smislu člana VI/3.a) Ustava BiH, jer se radi o pitanju pravilnosti procedure izbora predsjednika i članova Vlade Republike Srpske koje je regulisano Ustavom Republike Srpske, a ne Ustavom BiH i za koje je nadležan Ustavni sud Republike Srpske, a koje ni na koji način ne dovodi u pitanje podjelu nadležnosti između različitih nivoa vlasti ili institucija u Bih, za koje je isključivo nadležan Ustavni sud, navedeno je u saopštenju Ustavnog suda BiH.

Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu trideset i jednog poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Odluke o osnivanju kancelarije i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, zaključio da osporena odluka nije u skladu sa Ustavom BiH.

Ustavni sud je istakao da osporenu odluku nije potvrdio Dom naroda, jer Ustav propisuje da sve zakonodavne odluke moraju da odobre oba doma.

Navodi se da odluka koju je donio jedan dom zakonodavnog tijela ne predstavlja odluku Parlamentarne skupštine i takva odluka ne može proizvesti pravno dejstvo jer nije u skladu sa Ustavom BiH.

Odlučujući o zahtjevu Darka Babalja, prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, za ocjenu ustavnosti Zakona o finansiranju političkih organizacija, Ustavni sud je zaključio da sporni zakon nije u skladu sa članom II/3.i) Ustava BiH i članom 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (koji štite pravo na slobodu udruživanja) jer ukidanje budžetskog finansiranja predstavlja nesrazmjerno miješanje koje, u odsustvu dokaza o "hitnoj društvenoj potrebi", narušava princip jednakih mogućnosti i politički pluralizam kao temelje slobode udruživanja u demokratskom društvu.

Zahtjev Babalja za ocjenu zakonitosti Zakona o finansiranju političkih organizacija, u odnosu na čl. 1, 2, 4, 5, 10, 11. i 16. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2025. godinu i čl. 3, 7, 10, 14, 15, 20, 30, 31, 38. i 39. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske odbačen je zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje, navedeno je u saopštenju.

Ustavni sud je istakao da se u konkretnom slučaju radi o zakonima koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske, te se stoga ne radi o dvije institucije BiH koje bi mogle da imaju konkurentnu nadležnost u odnosu na isto pitanje, pa zbog toga ne postoji ni spor o tom pitanju.

Odlučujući o zahtjevu 11 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, krnji Ustavni sud BiH je utvrdio da odluka o utvrđivanju Nacrta ustava Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH, jer "odredbe koje predstavljaju osnov ustavnog uređenja Republike Srpske nisu usklađene sa odredbama Ustava BiH i konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda".

Krnji Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske, svim nadležnim organima u Srpskoj, kao i svim službenim ili odgovornim licima u tim institucijama da obustave sve aktivnosti koje preduzimaju na osnovu Odluke o utvrđivanju Nacrta ustava Republike Srpske.

Dodaje se da Odluka o utvrđivanju Nacrta ustava Republike Srpske prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda BiH u "Službenom glasniku BiH".

Krnji Ustavni sud BiH utvrdio je da su neustavne odredbe Zakona o policiji unutrašnjim poslovima Republike Srpske u dijelu koje se odnosi na digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih sertifikata i personalizaciju dokumenata, te zaštite infrastrukture.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o policiji i unutrašnjih poslovima Republike Srpske podnio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović.

U obrazloženju se navodi da Republika Srpska ove odredbe nije uskladila sa Zakonom o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Zakonom o ličnoj karti BiH i Zakonom o putnim ispravama BiH.