Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH" na proslavi: Hoće li nadležni reagovati?

Autor:ATV
27.03.2026
08:21
Komentari:2
Fudbaleri BiH plasirali su se u finale baraža za Svjetsko prvenstvo, a ni to nije moglo da prođe bez uznemirenja građana, ratnih zastava i rafalne paljbe.
Naime, navijači fudbalske reprezentacije BiH u Brčkom sinoć su proslavili pobjedu nad Velsom ratnim zastavama tzv. Armije BiH i rafalnom pucnjavom iz automatskog oružja.
Na Instagram stranici "Nula49" objavljen je video koji je uznemirio građane Brčkog.
Uz ratne zastave tzv. Armije BiH, čuje se i rafalna pucnjava iz automatskog oružja, što je izazvalo i uznemirenost građana.
Pitanje koje se svakako nameće jeste, da li će nadležni reagovati? Ima tu i ono koje se može postaviti u svakoj situaciji u BiH.... šta bi bilo da su Srbi?
Podsjećamo, fudbaleri BiH plasirali su se u finale baraža za Svjetsko prvenstvo, nakon što su u Kardifu nakon boljeg izvođenja penala savladali domaći Vels.
