Rafal i ratne zastave tzv. "Armije BiH" na proslavi: Hoće li nadležni reagovati?

Autor:

ATV

27.03.2026

08:21

Komentari:

2
Рафал и ратне заставе тзв. "Армије БиХ" на прослави: Хоће ли надлежни реаговати?
Fudbaleri BiH plasirali su se u finale baraža za Svjetsko prvenstvo, a ni to nije moglo da prođe bez uznemirenja građana, ratnih zastava i rafalne paljbe.

Naime, navijači fudbalske reprezentacije BiH u Brčkom sinoć su proslavili pobjedu nad Velsom ratnim zastavama tzv. Armije BiH i rafalnom pucnjavom iz automatskog oružja.

Na Instagram stranici "Nula49" objavljen je video koji je uznemirio građane Brčkog.

Uz ratne zastave tzv. Armije BiH, čuje se i rafalna pucnjava iz automatskog oružja, što je izazvalo i uznemirenost građana.

Pitanje koje se svakako nameće jeste, da li će nadležni reagovati? Ima tu i ono koje se može postaviti u svakoj situaciji u BiH.... šta bi bilo da su Srbi?

Podsjećamo, fudbaleri BiH plasirali su se u finale baraža za Svjetsko prvenstvo, nakon što su u Kardifu nakon boljeg izvođenja penala savladali domaći Vels.

