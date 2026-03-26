Amidžić: Poziv načelnicima i gradonačelnicima iz opozicije da se odreknu dijela "mrskog PDV-a i akciza"

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je danas u Banjaluci da su lokalne zajednica na čijem su čelu predstavnici opozicionih partija u Republici Srpskoj po osnovu PDV-a i akciza dobije više od milijardu KM u posljednjih šest godina.

"Svi sada govore kako treba da radi Vlada Republike Srpske, a najviše lideri i predstavnici opozicionih partija, koji pri tom žele da prećute onaj dio sredstava koji opštine na čijem su čelu njihovi načelnici i gradonačelnici dobijaju od PDV-a i dijelom od akciza", istakao je Amidžić.

Amidžić je na konferenciji za novinare naveo opštine na čijem čelu nema SNSD-a, a koje su po osnovu PDV-a i akciza dobila više od milijardu KM u posljednjih šest godina.

"Ove godine najveći transfer po osnovu indirektnih poreza će imati Banjaluka, gotovo 100 miliona KM, Bijeljina 62 miliona KM. Zašto se ne bune kad dobijaju ova sredstva. Ne smeta kada im Ministarstvo finansija Republike Srpske svaki mjesec uplati dio sredstava po osnovu PDV-a i dijelom od akciza", rekao je Amidžić.

BiH Amidžić: Predloženi zakon o akcizama protivan pravima Srpske

On je pojasnio da Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH doznači sredstva Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a Republika Srpska na bazi Zakona o budžetu ova sredstva dodjeljuje lokalnim zajednicama.

"Pozivam one koji sada objašnjavaju kako može doći do značajnog smanjenja PDV-a da svojim stranačkim kolegama koji su na vlasti u ovim lokalnim zajednicama kažu da izdvoje 30 odsto ovih sredstava i vrate građanima. Oni kažu da je to moguće. Evo ja molim da se u Banjaluci 30 miliona KM izdvoji u poseban fond i da se podijeli svakom nezaposlenom građaninu i penzioneru", naglasio je Amidžić.

Amidžić je pozvao da isto urade Lopare, Bijeljina, Modriča, Teslić, Šamac i Istočna Ilidža.

"Oni kažu kako Vlada Republike Srpske treba da poveća izdvajanja, a kada oni naplaćuju od Vlade PDV i akcize na osnovu putarina onda je u redu. Milijardu KM su naplatili po ovom osnovu za šest godina, a saberite koliko će naplatiti u 2026. godini", istakao je Amidžić.

On je pozvao načelnike i gradonačelnike iz opozicionih partija da odreknu dijela "tog mrskog PDV-a i akciza".

"Zašto oni ne odvoje dio sredstava i ne vrate. Zato im ne treba SNSD-a koji ne razumije situaciju. Ne mogu, ali zato političkim licemjerom prozivaju /premijera/ Savu Minića", istakao je Amidžić.

BiH Amidžić: Oni koji predlažu smanjenje PDV-a predlažu nestabilnost budžeta

On je upitao zašto ove lokalne zajednice ne odvoje po 30 procenata od onoga što dobiju po osnovu PDV-a i akciza i ne vrate građanima na različite načine.

"Republici Srpskoj, kao i svakoj zemlji, u ovakvim vremenima treba stabilnost, što podrazumijeva da se svakom pitanju priđe sa strane struke. Struka kaže da u ovakvim periodima ne treba da se okrekeno neizvjesnom smanjenju cijena već izvjesnim mjerama, što podrazumijeva ono što je Vlada Republike Srpske činila na način da se iz viška sredstava po osnovu ubiranja poreza dođe do povećanja plata", rekao je Amidžić.