Logo
Large banner

Zakuvali u Sarajevu, Dino odgovorio Bakiru: Činiš krivično djelo!

Autor:

ATV

26.03.2026

10:01

Komentari:

1
Закували у Сарајеву, Дино одговорио Бакиру: Чиниш кривично дјело!

Bakir Izetbegović čini krivično djelo jer neće da kaže "saznanja" koja ima, a koja bi mogla pomoći da se ne desi nešto loše , rekao je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH reagujući na izjavu lidera SDA.

Izetbegović rekao je sinoć da će se narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto što će "zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića"

"Ovo je dokaz da on lično i njegova ekipa više mrze trojku, Denisa, Dinu, Neku i ostale članove nego što vole svoju zemlju. Ja da imam takve informacije da je on u mojoj poziciji ja bih ga nazvao i odmah bi mu rekao da imam takve informacije", rekao je Konaković.

On je naglasio da Izetbegović najavljuje i povratak stare koalicije SDA - HDZ - SNSD te da je zbog toga spreman i na krivično djelo.

"Mi stvarno nismo isti. Nikada nećemo biti isti i to su suštinske razlike među nama", rekao je Konaković.

Podsjećanja radi, Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je sinoć da će se narednih dana u Banjaluci dogoditi nešto što će "zateći člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića".

BiH

"U Banjaluci će se desiti opasne stvari": Izetbegović udario po Bećiroviću i Konakoviću

On je kazao da on ima informacije koje Bećirović i Konaković nemaju i da njih "zatiču stvari".

"Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. Naročito Konaković zna uvjerljivo da glumi da kontrolira, ali njih zatiču stvari. Kao što će ih zateći, evo ovih dana, ponovo neke stvari koje će se desiti u Banjaluci. Neću reći koje. Ne znaju šta će se desiti", rekao je.

Na insistiranje novinarke da kaže o čemu se radi Izetbegović je odbio, ali je kazao da se te stvari "odnose na popuštanje međunarodnih faktora prema Dodiku."

"To je, naravno, opasno. Ali oni i ne znaju da će se to desiti. Kao novinari i mi imamo svoje izvore."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bakir Izetbegović

Izetbegović Banjaluka Konaković

SDA

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner