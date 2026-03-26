Амиџић: Предложени закон о акцизама противан правима Српске

26.03.2026

11:38

Пројекти који се финансирају из акциза
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас у Бањалуци да је Приједлог закона о допуни Закона о акицизама противан правима Републике Српске, јер Савјет министара нема право да одлучује о изворним приходима ентитета.

"Наведеним приједлогом закона од Савјета министара праве оно што желе, а то јесте влада БиХ", рекао је Амиџић на конференцији за новинаре.

Он је истакао да су Бошњаци сагласни са наведеним законом зато што би у првом кораку Савјет министара почео да одлучује о висини акциза, а онда и о висини ПДВ-а, чиме би имали још једну надлежност пренесену са ентитета на Савјет министара.

Амиџић је рекао да они који предлажу смањење ПДВ без имало струке и знања предлажу нестабилност буџета и свих давања и екстра профит за све трговинске ланце или оне на које би се односило то смањење.

Амиџић сматра да би било добро да се иде на начин повећања примања радника, јер уколико се обезбиједи раст примања оних који имају примања из буџета моћи ће да се надомјести раст цијена, а обезбиједиће се и стабилност за све категорије и кориснике буџета.

"То је системска мјера и доказ опредијељености за сада чујем Владе Републике Српске да се сав вишак средстава опет преусмјери оним категоријама унутар буџета", рекао је Амиџић.

Амиџић је истакао да је имао потребу да појасни какве се одлуке доносе и која су могућа рјешења, а шта је замајавање јавности.

"Имао сам прилику да чујем такмичење које све порезе треба да укинемо како би се тобоже показала брига за грађане. Имали смо широку лепезу приједлога, која се односила на смањење ПДВ, а сада актуелна тема акцизе. То је лажна брига за грађане. Ми треба да кажемо на чији би терет ишло смањење ПДВ", рекао је Амиџић на конференцији за новинаре у Бањалуци.

Он је појаснио да ПДВ представља изворни приход буџета ентитета и из тих буџета знамо која се давања измирују.

"Онај ко излази са оваквим приједлозима да се смање приходи када су у питању буџети Републике Српске и ФБиХ је исти онај који жели да угрози сва давања која се дају из тих буџета", истакао је Амиџић.

Оцијенио је да то није приједлог како би се олакшало грађанима већ предлаже нестабилност и ситуација у којој ћемо имати упитну исплату свега што је везано за буџет Републике Српске.

"Имам осјећај да су у договору са свим трговачким ланцима. Када сте чули у пракси да је дошло до смањења ПДВ да су цијене пале", упитао је Амиџић и додао да у том случају не би пале цијене или би то било занемариво, а остварио би се екстрапрофит трговачких ланаца.

