Manekenki ispale navlake za zube na takmičenju, svi pričaju o njenoj reakciji

Manekenka Kamolvan Čanago, koja se takmiči na izboru za Miss Grand Thailand, doživjela je neprijatan trenutak na sceni nakon što su joj ispale navlake za zube, a snimak je brzo privukao pažnju javnosti.

Ona se nakratko okrenula kako bi ih skinula, a zatim se ponovo okrenula prema publici i nastavila da hoda kao da se ništa nije dogodilo. Mnogi su je pohvalili zbog načina na koji se snašla u ovoj situaciji koja bi pokolebala brojne druge manekenke.

„Ovako se treba nositi s problemima“, „Ona je za mene pobjednica bez obzira na rezultate takmičenja“, „Zaslužila je krunu“, neki su od komentara na društvenim mrežama.

During the Miss Thailand pageant, contestant Kamolwan Chanago found herself at the center of an unexpected viral moment when her false teeth fell out live on stage during her presentation.



The incident, caught on camera in front of a large audience, spread rapidly across social… pic.twitter.com/VCZvBjZLKI — Posh Blog (@mrs_omoh) March 27, 2026

Ova nezgoda dogodila se tokom preliminarne runde ocjenjivanja, a pobjednica će biti proglašena sutra. Ona će predstavljati Tajland na Miss Grand International 2026, koji će biti održan u Indija.