Manekenki ispale navlake za zube na takmičenju, svi pričaju o njenoj reakciji

ATV

27.03.2026

07:33

Манекенки испале навлаке за зубе на такмичењу, сви причају о њеној реакцији
Foto: screenshot / x

Manekenka Kamolvan Čanago, koja se takmiči na izboru za Miss Grand Thailand, doživjela je neprijatan trenutak na sceni nakon što su joj ispale navlake za zube, a snimak je brzo privukao pažnju javnosti.

Ona se nakratko okrenula kako bi ih skinula, a zatim se ponovo okrenula prema publici i nastavila da hoda kao da se ništa nije dogodilo. Mnogi su je pohvalili zbog načina na koji se snašla u ovoj situaciji koja bi pokolebala brojne druge manekenke.

„Ovako se treba nositi s problemima“, „Ona je za mene pobjednica bez obzira na rezultate takmičenja“, „Zaslužila je krunu“, neki su od komentara na društvenim mrežama.

Ova nezgoda dogodila se tokom preliminarne runde ocjenjivanja, a pobjednica će biti proglašena sutra. Ona će predstavljati Tajland na Miss Grand International 2026, koji će biti održan u Indija.

